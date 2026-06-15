Panamá destaca el papel de las cuencas hidrográficas en la protección del agua y los ecosistemas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este 15 de junio se destaca el papel de las cuencas hidrográficas en la protección del agua y los ecosistemas del país.

Las cuencas hidrográficas son territorios esenciales para captar, almacenar y distribuir agua, con la que se abastecen comunidades, ecosistemas y actividades productivas.

Su adecuada gestión contribuye a la seguridad hídrica, la reducción de la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos y la conservación de la biodiversidad asociada a los cuerpos de agua.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en Panamá existen 44 comités de cuencas hidrográficas, 43 comités de subcuencas y dos comités de microcuencas.

Estas organizaciones están integradas por representantes de instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones comunitarias, productores, usuarios del agua, centros académicos, organizaciones no gubernamentales y otros actores vinculados a la gestión hídrica, quienes impulsan la gestión integrada de los recursos hídricos y contribuyen a la identificación de prioridades ambientales dentro de cada territorio.

Son el corazón de los ríos y la fuente de agua para millones. Foto: MiAmbiente.

La directora de Seguridad Hídrica de MiAmbiente señaló que los comités de cuencas y subcuencas constituyen un mecanismo de participación ciudadana que involucra a las comunidades y a distintos sectores en la gestión sostenible de los recursos hídricos.

El trabajo impulsado desde estos espacios de participación ha favorecido procesos de restauración ambiental, vigilancia comunitaria de los recursos naturales y la adopción de prácticas sostenibles orientadas a la protección de los ecosistemas y al bienestar de las poblaciones que dependen de ellos.

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En nuestro país, una de las cuencas más importantes es la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, que tiene una extensión de 343,521.96 hectáreas, según datos del Centro de Información Ambiental de la Cuenca (CIAC) del Canal de Panamá. Esta comprende territorios de las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste y, de acuerdo con el Censo de 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), alberga 460 lugares poblados y más de 247 mil habitantes.

Según el Canal de Panamá, esta cuenca abastece a más del 50 % de la población del país y hace posible el desarrollo de actividades productivas, además de garantizar el funcionamiento continuo de la vía interoceánica.

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Cada 15 de junio, Panamá celebra el Día Nacional de las Cuencas Hidrográficas, una fecha establecida mediante resolución en 2024 con el propósito de reconocer la importancia de estos territorios para la seguridad hídrica, la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades.