Panamá habría registrado la temperatura más alta de su historia la semana pasada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El registro histórico de máxima temperatura en Panamá habría sido superado el pasado 16 de julio, de acuerdo con un reporte preliminar de una de las estaciones meteorológicas del país.

De acuerdo con los datos meteorológicos diarios que se registran en la página web del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el pasado jueves la estación de Las Tablas, provincia de Los Santos, midió una temperatura de 39.9 grados Celsius.

Esta cifra representa un récord histórico, ya que los datos oficiales dan cuenta de que el 10 de abril de 2010 la estación Tonosí 2 registró la temperatura más alta, con 39.8 grados Celsius.

A finales de julio los especialistas del Imhpa evaluarán los datos recopilados para confirmar los registros.

El pasado 16 de julio la entidad meteorológica emitió un aviso de vigilancia por altas temperaturas y la provincia de Los Santos estaba dentro de las áreas bajo aviso.

Lea aquí: El calor no da tregua: Imhpa mantiene vigilancia por altas temperaturas y sensación térmica

Cabe recordar que, aunque los termómetros registren una determinada temperatura, la sensación térmica puede ser mayor. Esto ocurre porque la humedad dificulta la evaporación del sudor, reduce la capacidad del cuerpo para enfriarse y hace que el calor se perciba con mayor intensidad.

La exposición prolongada a temperaturas elevadas puede provocar deshidratación, agotamiento por calor y, en casos más graves, un golpe de calor.