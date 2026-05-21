Panamá hará historia al repetir como sede del Congreso Internacional de la Lengua en 2028

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto Cervantes y el Gobierno panameño firman el convenio del evento que usará el éxito pedagógico local como eje central.

Panamá será la sede oficial del Undécimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en el año 2028, considerado el foro cultural y académico más importante del idioma español, que reúne a cientos de académicos, escritores, filólogos e intelectuales de todo el mundo. informó a este medio la ministra de Educación, Lucy Molinar.

En una primicia revelada durante el Foro de Educación 2026 del diario La Prensa, celebrado este miércoles, Molinar explicó que la designación marca un hito sin precedentes en la historia de la cumbre al convertirse en la primera ocasión en que el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE) eligen repetir un país como anfitrión del magno evento cultural.

A través de un comunicado, el Instituto Cervantes confirmó la información y señaló que su director, Luis García Montero, y la ministra Molinar, firmarán este viernes el acuerdo oficializando la sede.

El acto formal se llevará a cabo en el Gran Salón Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores y contará con la presencia del viceministro de Asuntos Multilaterales, Carlos Guevara Mann; la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; y el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter.

El propósito del congreso que dinamizará también sectores como la hotelería y el comercio, es reflexionar sobre el español como un activo económico, tecnológico y cultural. En sus mesas de trabajo se debate usualmente sobre la unificación de la gramática, la introducción de nuevos términos tecnológicos, la enseñanza del idioma a extranjeros y el impacto del español en plataformas digitales y sistemas de Inteligencia Artificial.

Un modelo pedagógico que cautivó a la RAE

De acuerdo con las declaraciones de la ministra Molinar, la decisión de otorgar nuevamente la sede a Panamá —que ya albergó el congreso en 2013— responde directamente al impacto positivo del Festival de Cuentos, una iniciativa local impulsada junto a la RAE y el Instituto Cervantes para mitigar los problemas de comprensión lectora y falta de capacidad reflexiva en los estudiantes.

“Los muchachos ni entienden lo que leen muchos, ni saben comunicar lo que aprenden. ¿Y eso cómo se adquiere si no practicando?”, cuestionó la titular de Educación, al explicar la metodología didáctica del festival, donde los alumnos vuelcan sus realidades en textos de ficción que luego son intercambiados y leídos entre salones y escuelas para introducir el hábito de la lectura mediante dinámicas de juego, antes de pasar a competencias de comprensión formal.

Molinar rememoró una anécdota del pasado congreso en el país, cuando el premio Nobel Mario Vargas Llosa visitó sorpresivamente una escuela local tras enterarse de la iniciativa por medio de un taxista. Al constatar el intercambio de cuentos entre los niveles de primaria y premedia, el escritor validó un modelo que terminó por convencer a las máximas autoridades de la lengua.

“El Instituto Cervantes y la Academia decidieron por primera vez en su historia repetir país y firmamos el acuerdo para que el Congreso Mundial de la Lengua se haga en Panamá a propósito de esta experiencia”, enfatizó Molinar.

Fin a la polémica diplomática institucional

La firma de este pacto bilateral pondrá fin a una tensa discrepancia surgida entre el Instituto Cervantes y la RAE durante la clausura del Décimo Congreso celebrado en Arequipa, Perú.

Aunque la candidatura de Panamá había sido aprobada por unanimidad por las 23 academias integradas en la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) al cumplir rigurosamente con el respaldo gubernamental y el presupuesto requerido, el anuncio oficial fue congelado debido a roces institucionales sobre los mecanismos de consenso para elegir las sedes.

El documento que se suscribe establece con claridad las bases de cooperación que regirán la planificación del evento en 2028, determinando que las fechas específicas serán fijadas bajo estricto consenso multilateral.

De igual forma, el convenio estipula que la Secretaría Académica del Congreso será ejercida por la Academia Panameña de la Lengua, preparando el terreno para que la ciudad de Panamá reciba a cientos de académicos, escritores, filólogos e intelectuales de todo el mundo hispanohablante.