Panamá y el reciclaje: esfuerzos ciudadanos frente a un sistema ausente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

No existe un sistema integral de gestión de residuos; no hay infraestructura ni reglas claras. La ambientalista Marisol Landau dice que debe el país debe enfocarse más en reducir la generación de basura, reutilizar materiales y volver a sistemas retornables, como las botellas de vidrio.

En un edificio de apartamentos, los inquilinos separan el plástico de la basura común. En una barriada se organizaron para separar latas y vidrio. Mientras en el condominio hay contenedores, en la barriada hay basureros individuales y uno que otro negocio que acopia materiales de ciertos tipos. ¿Qué tienen en común estas acciones? Que existe la iniciativa de reciclar y que en ninguno de los casos hay un sistema que los acompañe.

Para completar el panorama, a pocas calles de distancia de estos residenciales hay comunidades donde ni siquiera tienen un lugar para llevar su reciclaje y, en ocasiones, tampoco les recogen la basura.

En nuestro país las iniciativas de reciclaje siguen siendo voluntarias, no contamos con un programa integral. Foto: Archivo/LP

En fin, todos hablan del tema y de la importancia de reciclar, sin embargo, en Panamá no existe un programa integral y continuo, por tanto, todo está a voluntad del ciudadano. Así, cada 17 de mayo, el Día Mundial del Reciclaje vuelve a poner sobre la mesa campañas ambientales y deja una pregunta recurrente: ¿por qué, pese al creciente discurso “verde”, la basura sigue acumulándose?

¿Dónde estamos en este momento?

En Panamá se producen cerca de 1.8 millones de toneladas de residuos sólidos al año, lo que equivale a unas 5 mil toneladas diarias de basura. Aunque gran parte de esos desechos podría recuperarse, todavía termina enterrada entre más residuos en cerro Patacón, o dispersa en ríos, quebradas e, incluso, en el mar.

No existen datos claros sobre cuánto se recicla realmente en el país, aunque la mayoría de los expertos estima que apenas cerca del 10% de los desechos recibe algún tipo de tratamiento o recuperación adecuada. Además, aunque cada vez más instituciones y empresas separan sus los residuos, gran parte del material reciclable sigue exportándose, ya que el país aún no cuenta con suficiente infraestructura para transformarlo localmente.

En 2016 se realizó un estudio y se estimó que el 74% de la población depositaba sus residuos en rellenos sanitarios o vertederos, el resto terminaba en cuerpos de agua. Foto: Archivo/LP

La realidad es que en Panamá no existe un sistema integral de gestión de residuos; no existen suficientes infraestructuras ni reglas claras que faciliten y obliguen la separación de residuos; y aunque hay programas e iniciativas, la mayoría son aisladas y voluntarias, no responden a políticas públicas consolidadas.

El último gran estudio nacional fue realizado hace casi 10 años por la consultora INECO, en coordinación con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). El documento presentaba datos concretos sobre la realidad del país en ese momento, así como proyecciones hasta 2027.

En aquel entonces se estimó que el 74% de la población depositaba sus residuos en rellenos sanitarios o vertederos, mientras que el resto recurría a prácticas como la quema no controlada o el vertido en cuerpos de agua.

También podría interesarle leer: El enemigo invisible de Panamá: basura orgánica y gas metano

El plan contemplaba implementar la recolección selectiva en la fuente, separando residuos reciclables y no reciclables en todo el país. También planteaba la instalación de contenedores herméticos para distintas fracciones de residuos, ubicados estratégicamente para facilitar el uso y la recolección. Hoy, la realidad es muy distinta.

En cuanto al reciclaje, el objetivo era destinar al menos el 50% de los residuos generados a procesos de reutilización. Además, se aspiraba a recoger el 75% de los residuos del país.

La fecha límite se cumple en menos de un año y esos objetivos aún parecen lejanos.

Cómo, dónde y qué se recicla

Siempre se habla de la poca cultura de reciclaje del panameño, de lo ineficientes que somos al separar desperdicios y de cómo debemos “poner de nuestra parte” para ser más verdes. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo, dónde y qué se recicla?

Marisol Landau, representante de la Fundación de Acción Social (FAS) Panamá, fue categórica al señalar que, sin un sistema, es imposible que la población aprenda a reciclar de forma masiva y constante. Aseguró, además, que la cultura del reciclaje solo puede formarse cuando el sistema ya está funcionando.

Uno de los centros de reciclaje permanente en Panamá, se encuentra en Ciudad del Saber. Foto: Página web de Ciudad del Saber.

La especialista comparó la situación con la llamada “metrocultura”, un hábito para cuyo desarrollo, aduce, la empresa estatal Metro de Panamá S.A. ha invertido millones de dólares en campañas, vigilancia y educación. En reciclaje no existe un esfuerzo similar, apuntó.

También explicó que el problema de la basura en comunidades populares muchas veces está más relacionado con la desigualdad en el servicio (falta de frecuencia y tipo de servicio) que con malos hábitos de la población.

También podría interesarle leer: Fuertes lluvias obligan a abrir la barrera para retener desechos en el río Juan Díaz

La ley está, pero...

En Panamá existen leyes que abogan por una correcta separación y gestión integral de residuos, como la Ley 276 del 30 de diciembre de 2021, que en su artículo 3 establece como uno de sus objetivos “implementar la gestión integral de residuos en el ámbito nacional, que asegure la separación de los residuos en la fuente y en los centros de tratamiento, la recolección, el transporte diferenciado, el aprovechamiento y la disposición final”.

Sin embargo, pese a que han pasado más de cuatro años desde su entrada en vigencia, la realidad dista mucho de lo planteado en la norma.

A pesar de que la AUUD tiene iniciativas y programas en entidades públicas, la población en general adolece de estos programas. Foto LP/ Anel Asprilla

La Prensa contactó a Ceilin Batista, ingeniera encargada del Programa de Reciclaje Institucional de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, quien reiteró que el país todavía adolece de programas integrales de reciclaje para la población en general. No obstante, destacó que actualmente la entidad desarrolla capacitaciones y programas piloto en algunas instituciones públicas.

Según detalló, entre mayo y diciembre de 2025 se capacitó a 11 instituciones públicas y se impactó a no menos de 400 funcionarios. Además, 10 instituciones ya realizan separación en la fuente y reciben recolección diferenciada cada 15 días. Batista precisó que durante este período se lograron recuperar 14.6 toneladas de materiales reciclables.

La funcionaria también reveló que en Panamá apenas entre un 3% y un 5% del plástico reciclado logra transformarse localmente, debido a la falta de infraestructura “para poder transformarlo en nuevos productos”.

Reducir es parte de la solución

En este proceso de manejo de residuos, el reciclaje no viene solo. Hay algo que todos pueden hacer incluso sin un programa formal: reducir el consumo.

También podría interesarle leer: Entre botellas y sobras, la basura en Panamá

La ambientalista Marisol Landau insistió en que el reciclaje no es una solución total. “Tenemos que enseñarle a la gente a no generar residuos”, afirmó, al explicar que reciclar debería ser apenas el último paso dentro de una cadena más amplia que incluya reducir, reutilizar y reciclar.

Para ella, continuar produciendo y consumiendo plástico al ritmo actual hace imposible para cualquier sistema manejar todo el volumen de desechos que se genera.

Antes de pensar en reciclar, especialista recomienda reducir el consumo para evitar producir residuos.Foto: Elysée Fernández/LP

Landau sostuvo que Panamá debe enfocarse más en reducir la generación de basura, reutilizar materiales y volver a sistemas retornables, como las botellas de vidrio. Destacó que una botella de vidrio puede reutilizarse hasta 42 veces, mientras que el plástico sigue siendo uno de los materiales más difíciles de reciclar.

“Tenemos que buscar la manera de reducir lo que generamos y tratar de que lo que se genera pueda ser reutilizable o retornable”, insistió.