    INFORME DEL IDAAN

    Planta potabilizadora de Chilibre restablece operaciones tras incidente eléctrico

    Getzalette Reyes
    Restablecen operaciones en la planta de Chilibre tras incidente con línea de Etesa. Imagen tomada de @IDAANinforma

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la noche de este sábado 8 de noviembre que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, restableció sus operaciones al 100% luego de permanecer fuera de servicio por varias horas debido a un incidente en la red de transmisión eléctrica.

    Etesa: Tala ilegal en Chilibre provocó caída de árbol y la suspensión del servicio eléctrico

    El Idaan detalló en su cuenta de X (antes Twitter) que el bombeo de agua hacia Panamá y San Miguelito se encuentra actualmente en un 80%, proceso que se incrementará de manera progresiva hasta normalizar el suministro.

    La planta había suspendido sus operaciones la mañana de este sábado tras un evento en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), ocasionado por la caída de un árbol sobre una línea de transmisión de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) en el sector La Unión, en Chilibre.

    Personal de la Gerencia Metropolitana del Idaan ejecutó operativos de recuperación de la red, incluyendo la expulsión del aire acumulado en las tuberías mediante el uso de hidrantes “hidromod”.

    Etesa informó que la caída del árbol fue provocada por una tala no autorizada fuera del área de servidumbre, lo que afectó la red eléctrica y, en consecuencia, el funcionamiento de la planta. La empresa reiteró su llamado a la población a evitar la tala o poda no autorizada de árboles cerca de las líneas de alta tensión, advirtiendo que estas prácticas representan riesgos para la seguridad y el suministro eléctrico nacional.

    La planta Federico Guardia Conte produce 250 millones de galones diarios de agua, abasteciendo a los distritos de Panamá y San Miguelito, cuyos residentes experimentaron interrupciones en el suministro durante la jornada.

