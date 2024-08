Por día dos adultos mayores son maltratados, la Defensoría del Pueblo pide erradicar esta acción

Escuchar audio noticia

Entre los meses de enero y julio, el Ministerio Público (MP) ha recibido cerca de 500 denuncias por maltrato, específicamente contra adultos mayores, lo que ha activado la alarma de diversas organizaciones que defienden los derechos de las personas mayores, solicitando políticas públicas sostenibles que erradiquen el maltrato a este grupo de la población.

Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo, manifestó durante el conversatorio “Erradicando el Maltrato en Personas Mayores”, realizado ayer, viernes 30 de agosto, que “las personas mayores requieren políticas públicas sostenibles que superen los quinquenios, esto ante la gran cantidad de acciones discriminatorias contra este segmento de la población, lo que vulnera sus derechos humanos.”

Según el defensor del Pueblo, es necesario trabajar en temas lúdicos, como en años anteriores, cuando se realizaban juegos o actividades físicas que les permitían ser más activos. “Actualmente, según las cifras del Ministerio Público, dos personas adultas son maltratadas por día en la República de Panamá”, indicó.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de la Tercera Edad, Miguel Ángel Ortega, presentó durante el conversatorio las necesidades y la ayuda que requieren las personas mayores, quienes, según el último censo de población, representan el 13%, y cuya expectativa de vida ahora supera los 70 años de edad.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Panamá hay 517,488 adultos mayores, y se espera que para el 2025 la cifra supere los 600,000.

Ortega señaló que “tener a una persona mayor en casa no significa necesariamente que se le brinden todos sus beneficios; se debe dar un trato correspondiente, llevarla a sus atenciones médicas y asegurar su adecuada alimentación.” Agregó que, en muchas ocasiones, el adulto mayor no puede valerse por sí mismo y necesita asistencia para el manejo de sus cuentas bancarias, y que sus cuidadores o familiares no siempre respetan su voluntad.

En el conversatorio también expuso la psicogerontóloga María Pilar Leis, quien destacó que la discriminación por edad es la tercera forma de exclusión, después del racismo y el sexismo, en nuestra sociedad actual, y que las creencias negativas sobre el envejecimiento han contribuido a generar actitudes, conductas y emociones negativas hacia las personas mayores.

“Es imperante ser antiedadistas o antiviejistas e ir internalizando una imagen realista del envejecimiento para vivir más tiempo y de mejor manera”, puntualizó la especialista, quien además promueve campañas para erradicar la discriminación por edad en Panamá.

En 2023, la catedrática Argenida de Vásquez, directora de la Universidad Intergeneracional de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), manifestó que de la población adulta que existe en el país, cerca de 8,000 personas mayores han recibido maltrato en los últimos años.

En Panamá, la Ley 36 del 2 de agosto de 2016 establece derechos para las personas mayores de 60 años, sean nacionales o extranjeros residentes, con programas educativos y de capacitación para la población adulta mayor.

A nivel internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.