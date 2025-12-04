Panamá, 04 de diciembre del 2025

    Precios de arbolitos navideños 2025: desde $29.50 hasta $200 según el tamaño

    Yaritza Mojica
    La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) dio a conocer los resultados de su reciente monitoreo de precios de árboles naturales de Navidad, realizado entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 en diversos comercios de la ciudad capital.

    El informe incluyó visitas a 10 puntos de venta, donde se observó que los árboles de entre 2 y 5 pies siguen siendo los preferidos por los consumidores panameños. Dependiendo de la variedad y del establecimiento, los precios de este tamaño oscilan entre $29.50 y $36.00, convirtiéndose en la opción más accesible en el mercado actual. Estos serían los más baratos, por ser los más pequeños.

    Pero los precios pueden llegar hasta los $200, en el caso de los arbolitos de 9 a 10 pies.

    En el caso de los arbolitos que miden entre seis y siete pies, se observan fluctuaciones de precios, dependiendo de la cadena de supermercados. En este renglón, se encuentran precios que van desde los $59.99 hasta los $90. Influye muchísimo, la frondocidad del árbol.

    La entidad aclaró que este levantamiento se limita al precio de venta al consumidor, sin considerar aspectos como la calidad del producto, el trato al cliente o servicios adicionales ofrecidos por cada establecimiento. También recordó que, al tratarse de un mercado de libre competencia, los precios pueden variar sin previo aviso, influenciados principalmente por la frondosidad y características del árbol.

    Para quienes planean adquirir un árbol natural en esta temporada, Acodeco sugirió revisar cuidadosamente que el producto cuente con las inspecciones fitosanitarias correspondientes, verificar que la altura indicada sea correcta y confirmar que el precio esté claramente marcado. Además, recomendó comparar entre diferentes comercios, ya que las variaciones pueden ser significativas.

    Con esta información, la institución busca ofrecer una referencia útil para los consumidores y fomentar decisiones de compra responsables durante la época navideña.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


