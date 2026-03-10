Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) publicó en su página web, este martes 10 de marzo, la lista de los preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Los seleccionados pueden verificarse en el sitio www.ifarhuconcurso.gob.pa.

Son un poco más de 100 mil estudiantes de primaria, premedia y media, de escuelas públicas y privadas, los que resultaron elegidos en esta etapa.

Ahora, los beneficiarios deberán presentar una serie de requisitos y además de contar con un promedio académico mínimo de 4.5 sobre 5.0.