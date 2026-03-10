Panamá, 10 de marzo del 2026

    EDUCACIÓN

    Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu

    José González Pinilla
    Fachada de la sede del Ifarhu.

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) publicó en su página web, este martes 10 de marzo, la lista de los preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

    Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados

    Los seleccionados pueden verificarse en el sitio www.ifarhuconcurso.gob.pa.

    Son un poco más de 100 mil estudiantes de primaria, premedia y media, de escuelas públicas y privadas, los que resultaron elegidos en esta etapa.

    Ahora, los beneficiarios deberán presentar una serie de requisitos y además de contar con un promedio académico mínimo de 4.5 sobre 5.0.

    José González Pinilla

    Editor

