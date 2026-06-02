Puente de las Américas: trabajos nocturnos de reparación comenzarán el 3 de junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A partir del 3 de junio, el Puente de las Américas tendrá cierres parciales por trabajos de mantenimiento ejecutados por el MOP.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que a partir del miércoles 3 de junio de 2026 iniciarán trabajos de reparación de la rodadura de losa en el puente de las Américas, lo que implicará cierres parciales controlados en el área de intervención.

Las labores se desarrollarán en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 3:30 a.m., y tendrán una duración aproximada de un mes, según detalló la entidad en un comunicado.

El MOP explicó que estas intervenciones forman parte del “programa de mantenimiento” destinado a preservar las condiciones de seguridad y operatividad de esta estructura vial que conecta la ciudad de Panamá con el sector oeste del país.

Durante la ejecución de los trabajos, el área contará con dispositivos de seguridad vial y personal autorizado. Las autoridades exhortaron a los conductores a seguir las indicaciones en sitio, respetar los límites de velocidad establecidos y transitar con una velocidad máxima de 40 km/h en la zona intervenida.

[Lea aquí: Puente de las Américas: reemplazarán remaches y losa]