Refuerzan red de agua potable en Hato Pintado tras protesta de vecinos por falta de suministro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reforzó la red de distribución de agua potable en Hato Pintado, corregimiento de Pueblo Nuevo, luego de que residentes del sector realizaran el pasado 26 de agosto una protesta para reclamar soluciones ante las dificultades que enfrentan con el suministro.

Como parte de las acciones para atender la situación, el Idaan culminó la instalación de 150 metros de tubería de PVC de seis pulgadas en la calle 78A Oeste, además de su interconexión con el sistema de la avenida Fernández de Córdoba. Según la institución, estos trabajos permitirán fortalecer la red y mejorar la presión y el suministro de agua en el área.

La intervención fue precedida por un estudio hidráulico del sector, que incluyó durante varias semanas mediciones de presión y caudal. Los resultados fueron incorporados a un software de análisis hidráulico para determinar las condiciones de la red y definir las acciones necesarias, especialmente en las zonas con mayores dificultades de abastecimiento.

“Sabemos que hay sectores de Hato Pintado que han enfrentado dificultades con el suministro. Por eso estamos trabajando en soluciones sustentadas en estudios técnicos que nos permitan mejorar la presión y la distribución del agua”, señaló el director ejecutivo del Idaan, Antonio Tercero González.

El funcionario agregó que la institución también evalúa nuevas alternativas para continuar fortaleciendo el sistema y lograr mejoras sostenidas en el servicio para los residentes.

¡Estamos trabajando en Pueblo Nuevo!



Finalizamos los trabajos de instalación de 150 metros de tubería entre las calles 78 A Oeste y Don Higinio Araúz en el sector de Hato Pintado, corregimiento de Pueblo Nuevo.



💦🚰Se restablece el suministro de agua potable progresivamente en… pic.twitter.com/N0igF6aDVS — IDAAN (@IDAANinforma) August 29, 2026

Los moradores protestaron porque llevan más de cinco años con intermitencia en el suministro de agua potable. Además, cuestionaron la falta de información sobre las interrupciones y reclamaron que se evalúe una reducción en las facturas o recibos de agua mientras persista el deficiente servicio.

El grupo de residentes destacó que el agua se va a las 5 de la mañana y regresa a altas horas de la madrugada.

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Según el Idaan, se realizan otras labores, como la instalación de 150 metros de tubería de 10 pulgadas, desde la avenida José Agustín Arango hasta la avenida 12 de Octubre, a la altura del PH 300, con el propósito de mejorar el caudal de agua hacia Hato Pintado.

La entidad dijo que a principios de junio fueron instaladas de manera simultánea dos válvulas de ocho pulgadas: una en la avenida 12 de Octubre, a la altura de KFC, y otra en la calle George Westerman con calle 78 ½ Oeste, a un costado de los edificios K.

También se instalaron otras dos válvulas para reforzar el sistema de distribución: una de ocho pulgadas en la avenida Fernández de Córdoba, a la altura de Plaza Ágora, y otra de 10 pulgadas en Vía España.

A estos trabajos se suma la colocación de una válvula límite de cuatro pulgadas en calle Limajo, en Hato Pintado.

De acuerdo con el IDAAN, el conjunto de estas intervenciones permitirá aumentar el control sobre la distribución, reforzar la red y mejorar las condiciones de presión y caudal en los puntos donde se presentan mayores dificultades.

Evalúan estación de bombeo y tanques de almacenamiento

El Idaan informó que continúa evaluando otras alternativas para atender de manera permanente las necesidades de Hato Pintado.

Entre las opciones que se encuentran bajo análisis están la construcción de una estación de bombeo y tanques de almacenamiento de agua potable, que funcionarían como soluciones complementarias para fortalecer el sistema de distribución.

Según la entidad, las medidas buscan responder a los reclamos de los residentes y mejorar las condiciones de abastecimiento en una zona que ha registrado problemas de presión y continuidad del servicio. Indicó que las intervenciones forman parte de un plan para mejorar de manera sostenida el suministro de agua potable en Hato Pintado y otros sectores de Pueblo Nuevo.