Reparación de motor en planta de Chilibre se extenderá hasta el fin de semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte seguirá operando al 90 %, mientras duren los trabajos de reparación del motor. Su producción será pasó de 223 millones de galones diarios a aproximadamente 203 millones.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte seguirá operando al 90 % de su capacidad durante aproximadamente seis días, mientras se desarrollan los trabajos de reparación en uno de los motores que impulsa las bombas de distribución de agua potable hacia la ciudad de Panamá.

Según informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el daño registrado este martes 24 de marzo no afecta el proceso de tratamiento, sino el sistema de distribución, ya que obligó a sacar de funcionamiento tanto el motor como la bomba asociada.

Lea también: Idaan: potabilizadora de Chilibre opera al 90%

El superintendente de la planta de Chilibre, Javier Sánchez Guillén, explicó que la falla corresponde a un motor que acciona una de las bombas encargadas de enviar el agua tratada a la red. “Hemos estimado un periodo aproximado de seis días, aunque esto puede variar según el diagnóstico final”, indicó.

Javier Sánchez Guillén, superintendente de la planta potabilizadora de Chilibre. LP Elysée Fernández

De acuerdo con Sánchez Guillén, los trabajos consisten en el desmontaje completo del motor, el cual pesa varias toneladas y requiere el uso de una grúa telescópica con capacidad de 60 toneladas para su extracción.

El equipo será trasladado a los talleres dentro de la misma planta, donde se realizará una revisión detallada de sus componentes, especialmente de los rodamientos (balineras) superior e inferior, además de otras piezas internas. Una vez reparado, será reinstalado utilizando nuevamente equipo pesado, en una operación considerada de gran envergadura.

“Se trata de un trabajo de gran envergadura que requiere jornadas extendidas para culminarlo lo antes posible”, precisó el superintendente.

Comunidades afectadas por la baja producción de agua

Mientras se ejecutan estos trabajos, la planta mantendrá una producción cercana al 90 %, pasando de 223 millones de galones diarios a aproximadamente 203 millones.

Esta reducción implicará una baja en la presión del sistema de distribución, lo que afectará principalmente a sectores distantes, como Panamá Este, y a áreas altas, como San Miguelito.

Entre las comunidades que podrían registrar irregularidades en el suministro figuran Tocumen, La Siesta, Pedregal y áreas aledañas en Panamá Este, así como sectores elevados de San Miguelito, Alto de Panamá, Hato Pintado, Los Andes 1 y 2, además de zonas como El Cangrejo y Betania, en el distrito capital.

La situación de falta de agua potable en varias comunidades del corregimiento de Tocumen, así como en Pacora, en el sector de Panamá este, es un problema de años que no se resuelve. Cortesía

Mientras se desarrollan estas labores de reparación, el Idaan informó que su equipo de optimización trabaja en la regulación de presiones para distribuir el agua de forma más equitativa, lo que podría traducirse en un suministro intermitente en algunos sectores. Este esquema se mantendrá durante todo el periodo de reparación.

Además, la institución contempla garantizar el abastecimiento en instalaciones críticas, como hospitales.

Sánchez Guillén indicó que, aunque el motor será reparado de forma inmediata para restablecer el servicio, este equipo forma parte de un grupo de cuatro nuevos conjuntos de motor y bomba ya adquiridos por el Idaan, que están por llegar al país para su posterior instalación, como parte de la modernización de la planta.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a hacer un uso racional del agua mientras duren los trabajos, recordando la importancia del recurso, especialmente en situaciones de contingencia como esta, en las que la colaboración ciudadana resulta clave para mitigar los efectos del desabastecimiento.