Panamá, 26 de mayo del 2026

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    SALUD PÚBLICA

    Sarampión en las Américas: más de 20,000 contagios; Panamá tiene casos importados

    Panamá mantiene su condición de país libre de transmisión endémica de sarampión desde 1995 y con certificación de eliminación desde 2016.

    Aleida Samaniego C.
    Sarampión en las Américas: más de 20,000 contagios; Panamá tiene casos importados
    El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Foto/iStock

    El sarampión vuelve a ganar terreno en las Américas y Panamá ya aparece en el mapa epidemiológico regional. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que el país notificó casos de la enfermedad durante 2026, en medio de un brote que ya supera los 20,000 contagios en el continente.

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    De acuerdo con el último informe de situación regional No. 3 de la OPS, publicado el 21 de mayo de 2026, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 19 —del 4 de enero al 16 de mayo— se confirmaron 20,332 casos de sarampión y 25 muertes en 16 países y territorios de las Américas.

    La cifra representa un aumento del 276% en comparación con el mismo período de 2025, lo que mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias de la región.

    México concentra la mayor cantidad de contagios, con 10,817 casos confirmados hasta la SE 19. Le siguen Guatemala, con 6,209; Estados Unidos, con 1,893; y Canadá, con 1,018 casos. Estos cuatro países representan el 98% de los contagios reportados en el continente, según la OPS.

    Aunque el informe señala una disminución de nuevos casos durante las semanas epidemiológicas 17 y 18 —con 1,241 contagios reportados, frente a los 1,644 registrados en las semanas 15 y 16—, la transmisión continúa activa en varios países, especialmente en comunidades con baja cobertura de vacunación.

    El organismo advierte que los niños pequeños siguen siendo los más afectados por la enfermedad, principalmente los menores de un año. Además, cerca de dos tercios de los casos confirmados no tenían antecedentes documentados de vacunación contra el sarampión.

    Sarampión en las Américas: más de 20,000 contagios; Panamá tiene casos importados

    Panamá, en el grupo de países con ‘otros casos’

    Panamá aparece incluido en el grupo de países con “otros casos”, junto con Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Bonaire, San Eustaquio y Saba. No obstante, el informe no precisa cuántos contagios se han detectado en el país, pero sí confirma la notificación de casos durante el período analizado.

    En ese sentido, el departamento nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) confirmó tres casos: dos importados y uno relacionado con la importación.

    El primer caso corresponde a una joven suiza de 18 años que ingresó al país sin antecedentes de vacunación. El segundo es un ciudadano neerlandés de 21 años, con historial vacunal desconocido, que ingresó por la frontera de Guabito, en Bocas del Toro, procedente de Costa Rica.

    El tercer caso, vinculado al contacto con el ciudadano neerlandés, corresponde a un panameño que, gracias a su inmunidad previa, desarrolló una forma leve de la enfermedad.

    Lea también: Sarampión modificado en Panamá: qué es y por qué no representa una alarma

    Panamá mantiene su condición de país libre de transmisión endémica de sarampión desde 1995 y cuenta con certificación de eliminación desde 2016.

    Además, situaciones similares ya fueron controladas en el pasado, como ocurrió en 2011, cuando casos importados no derivaron en brotes comunitarios.

    La aparición de Panamá en el informe regional ocurre en un contexto de preocupación internacional por el resurgimiento del sarampión, una enfermedad que había sido eliminada de las Américas años atrás. Sin embargo, la disminución de las coberturas de vacunación y la circulación internacional del virus han favorecido la aparición de nuevos brotes y casos importados.

    Sarampión en las Américas: más de 20,000 contagios; Panamá tiene casos importados

    El documento también indica que el genotipo D8 continúa siendo el principal identificado en varios países de la región.

    Frente al avance del brote, el organismo mantiene acciones de vigilancia epidemiológica, apoyo a laboratorios nacionales, campañas de vacunación y monitoreo de desinformación relacionada con las vacunas.

    Entre las medidas implementadas se incluyen la detección activa de casos, el fortalecimiento de laboratorios, la capacitación de personal sanitario y las campañas de vacunación contra sarampión, rubéola y paperas en países afectados.

    La OPS reiteró que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir nuevos brotes. El organismo recomienda mantener coberturas superiores al 95 %, fortalecer la vigilancia epidemiológica y garantizar respuestas rápidas ante casos sospechosos.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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