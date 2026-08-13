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    Meteorología

    Sinaproc advierte sobre fuerte oleaje en el Caribe panameño

    El aviso de prevención estará vigente del 13 al 16 de agosto. Las olas podrían alcanzar hasta 3 metros en algunos sectores del Caribe panameño.

    Alis Fernández Aguilar
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    Sinaproc advierte sobre fuerte oleaje en el Caribe panameño
    Las condiciones más adversas se esperan en el Caribe Oriental, donde se prevén olas de entre 1.8 y 3 metros de altura.: Foto:@Sinaproc_Panama

    Olas de hasta 3 metros de altura podrían registrarse en el Caribe panameño entre el 13 y el 16 de agosto, de acuerdo con un aviso de prevención emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ante condiciones marítimas que podrían representar riesgos para bañistas y embarcaciones pequeñas.

    El aviso estará vigente desde las 12:00 a.m. del 13 de agosto hasta las 11:59 p.m. del 16 de agosto de 2026.

    Según el pronóstico técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se esperan olas de entre 1.6 y 3 metros de altura, con períodos de entre 8 y 10 segundos, dependiendo de la región.

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    En el Caribe Occidental, que comprende el norte de Veraguas, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, se prevén olas de entre 1.6 y 2.6 metros. Mientras tanto, en el Caribe Central, que incluye Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba, las olas podrían alcanzar alturas de entre 1.6 y 2.8 metros.

    Sinaproc señaló que las condiciones más adversas se esperan específicamente en la comarca Guna Yala, donde se pronostican olas de entre 1.8 y 3 metros, lo que podría generar condiciones desfavorables para bañistas y embarcaciones.

    El Imhpa advirtió además que durante la tarde del 14 de agosto podrían registrarse condiciones marítimas adversas en el litoral Caribe debido a la aceleración de los vientos alisios, lo que favorecería un incremento tanto en la altura como en el período del oleaje.

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    Estas condiciones podrían coincidir con episodios de lluvias previstos para el fin de semana, aumentando los riesgos asociados a determinadas actividades marítimas.

    Ante este escenario, Sinaproc recomendó a los bañistas extremar las medidas de precaución y evitar ingresar al mar cuando las condiciones sean adversas. También pidió a los propietarios y operadores de embarcaciones pequeñas evaluar las condiciones marítimas antes de zarpar y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

    La entidad reiteró la importancia de respetar las indicaciones de las autoridades y los estamentos de seguridad, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales durante la vigencia del aviso.

    Alis Fernández Aguilar

    Periodista Multimedia

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