Sinaproc exhorta a un retorno responsable tras el Carnaval y advierte sobre riesgos en carretera y balnearios

A pocas horas de concluir las fiestas del Carnaval 2026, el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, exhortó a la población a disfrutar con responsabilidad y evitar conductas que puedan desencadenar tragedias.

El llamado se centra principalmente en el desplazamiento de miles de conductores que regresan a la capital tras varios días de celebración. Según cifras oficiales, hasta el lunes 16 de febrero, unos 38,007 vehículos se habían movilizado hacia el interior del país con motivo del carnaval.

“Un mensaje para toda la población en términos de que cojan las cosas con calma. ¿Por qué digo esto? Porque se encuentran con escenarios como que no dormí, no descansé, llego y colisiono. O este mismo escenario proyectémoslo tal vez en el agua, en un cuerpo de agua, río, playa o balneario. Entonces puedes tener una situación, digamos, irreversible”, advirtió Smith.

El Director General del Sistema Nacional de Protección Civil, junto a Omar Smith, exhorta a disfrutar con responsabilidad, especialmente en el retorno desde Azuero y otras regiones hacia la Ciudad de Panamá.

🚗 No dejen solo al conductor.⁰🌊 Eviten riesgos en ríos y playas. pic.twitter.com/yocQiwY6mg — Bomberos De Panamá (@BCBRP) February 17, 2026

El director del Sinaproc también pidió no dejar solo al conductor durante el trayecto de regreso. “Si vamos cinco en el carro y los cinco se duermen, es un problema, porque el conductor básicamente va a entrar en algún momento en esa desconexión”, subrayó.

Reporte de incidentes

Las advertencias del Sinaproc se producen tras varios incidentes registrados durante el operativo Guardianes 2026.

El primero ocurrió el domingo 15 de febrero, a las 5:55 p.m., cuando se registró una colisión en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, frente a la plaza Iguana Mall. Un vehículo particular perdió el control e impactó contra la unidad operativa No. 174 de Sinaproc, que formaba parte del dispositivo de seguridad del carnaval. Cuatro voluntarios fueron trasladados al Hospital Aquilino Tejeira para evaluación médica. Tras el accidente, el personal también brindó primeros auxilios a la ocupante del otro vehículo involucrado.

En un segundo hecho, en el balneario La Toma de Agua, en Canto del Llano, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, un menor de cinco años fue ubicado sin signos vitales luego de que se reportara su desaparición en el río. Bomberos y personal del Sinaproc realizaron maniobras de reanimación, sin resultados positivos.

Asimismo, este lunes 16 de febrero fue localizado el cuerpo de un hombre en el balneario Charco Lajas, en el distrito de Gualaca, provincia de Chiriquí. El hombre había sido reportado como desaparecido el domingo 15 de febrero, luego de ingresar al agua y no salir a la superficie.

🚨 #Chiriquí | Bomberos de Panamá localizan cuerpo sin vida en Charco Lajas, Gualaca. Operativo EXBURE y Fuerza de Tarea Conjunta concluye con seguridad. pic.twitter.com/vZ5aiDWZkZ — Bomberos De Panamá (@BCBRP) February 16, 2026

Ante estos hechos, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia, al descanso adecuado antes de conducir y a extremar las medidas de seguridad en ríos, playas y balnearios, especialmente durante el retorno masivo por el cierre de las festividades.