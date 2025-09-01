Sobrecarga laboral, pagos atrasados y falta de insumos afectan a médicos y pacientes

La Asociación de Médicos Residentes e Internos (Ameri) rompió el silencio ante las críticas por la deficiente atención en los hospitales públicos de Panamá, con el fin de visibilizar la difícil realidad que enfrentan los profesionales de la salud.

Según la organización, la carga laboral y las condiciones de trabajo afectan directamente la capacidad de brindar atención de calidad a los pacientes.

El presidente de Ameri, Nicolás García, explicó que los médicos residentes e internos trabajan más de 96 horas semanales, muchas veces realizando tareas que exceden su formación, como el transporte de pacientes, mensajería y extracción de sangre para exámenes de laboratorio. Estas responsabilidades, señaló, son consecuencia de la grave escasez de personal que impide cubrir la demanda real del sistema sanitario.

“La labor médica se ejerce con compromiso y entrega, pero existen necesidades básicas que no pueden satisfacerse únicamente con vocación”, afirmó García, destacando que la sobrecarga laboral se intensifica por la demora en el pago de turnos extraordinarios.

Algunos agremiados se les adeuda hasta 11 meses de turnos, situación que genera desmotivación y afecta la atención a los usuarios del sistema.

Respaldan la marcación digital

La Ameri respalda la implementación de la marcación digital para el personal de salud, siempre que se respeten las ocho horas de jornada laboral y se garantice el pago justo de las horas extra.

Según la asociación, más del 100% de los médicos se ven obligados a cubrir turnos adicionales debido a la sobredemanda, lo que evidencia la presión extrema sobre el personal.

En paralelo, la organización rechazó las declaraciones de ciertos políticos que responsabilizan a los médicos por las deficiencias hospitalarias. García enfatizó que los problemas estructurales son los que realmente afectan la atención: déficit de personal, infraestructura insuficiente, insumos limitados, equipos obsoletos y presupuestos reducidos.

“Es irresponsable afirmar que todo está bien y culpar al personal médico. Se generan falsas expectativas en la ciudadanía”, señaló.

Lea aquí la carta de Ameri:

Plazas para residencias

La escasez de plazas en los concursos de residencias médicas también forma parte de los desafíos señalados. Según García, el número de vacantes ofrecidas depende de los recursos disponibles, lo que limita la formación especializada y genera cuellos de botella en el sistema. En el último examen nacional, únicamente se asignó una plaza para cirugía general y otra para ortopedia, una cifra insuficiente para atender la demanda del país.

García aseguró que estas condiciones afectan no solo al personal médico sino también a los pacientes, quienes reciben atención limitada y enfrentan demoras en los procedimientos médicos y quirúrgicos. “El sistema de salud requiere medidas urgentes para que los profesionales puedan trabajar en condiciones dignas y los ciudadanos reciban atención de calidad”, subrayó.

El gremio instó al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social a implementar acciones inmediatas para fortalecer el recurso humano, mejorar la infraestructura hospitalaria, garantizar el suministro adecuado de insumos y dignificar el ejercicio médico. Entre las medidas propuestas se incluyen la contratación de más personal, la actualización de equipos obsoletos y la agilización en el pago de turnos extraordinarios.

Lea también: Ministro de Salud visita el Nicolás A. Solano: Si los médicos están tratando mal a los pacientes, van para afuera

Además, García advirtió que, de no corregirse estas deficiencias, la crisis en los hospitales podría profundizarse, generando un impacto negativo en la salud pública y en la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario. Por ello, Ameri continuará haciendo seguimiento a la situación y promoviendo un diálogo constante con las autoridades para buscar soluciones efectivas y sostenibles, dijo.

La Ameri reafirmó su compromiso con la atención de los pacientes y la formación profesional de sus miembros, mientras exige condiciones laborales justas que permitan desarrollar su trabajo sin comprometer la calidad de los servicios de salud en el país.

Internos y residentes: dos formaciones distintas

Es importante explicar diferencia entre médicos internos y residentes. Los internos ya están graduados y realizan dos años de servicio supervisado en hospitales para consolidar su formación clínica, bajo la vigilancia directa de especialistas y médicos de planta.

Por su parte, los residentes ingresan a programas de especialización tras graduarse, atendiendo pacientes con supervisión de especialistas en su área mientras adquieren experiencia avanzada en la especialidad o subespecialidad.

Esta etapa es crucial para garantizar médicos capacitados y especializados en distintas ramas de la medicina.