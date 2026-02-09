Subcomisión evaluará proyectos sobre uso, venta y prohibición de vapes en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de una subcomisión que se encargará de evaluar tres proyectos de ley relacionados con el uso, la comercialización y la prohibición de los cigarrillos electrónicos o vapes en el país.

La subcomisión estará integrada por los diputados Edwin Vergara, quien la presidirá, Crispiano Adames y Betserai Richards.

Los proyectos que serán analizados son el proyecto de ley 467, que regula el uso y la comercialización de los cigarrillos electrónicos y establece sanciones para proteger a los menores de edad; el proyecto de ley 263, que plantea la prohibición del uso, la venta y la importación de estos productos; y el proyecto de ley 347, que busca prohibir su consumo en espacios públicos y privados.

La decisión se adoptó durante la sesión del pasado 4 de febrero de 2026, en la que la comisión dio primer debate al proyecto de ley 467, presentado por el diputado panameñista Medin Jiménez, quien fue representado en la reunión por su suplente, Ariel Ríos.

Durante su intervención, Ríos defendió la iniciativa al señalar que propone una “regulación responsable” de estos productos y que responde a una realidad urgente vinculada a la salud pública, especialmente a la protección de niños y adolescentes.

El diputado suplente recordó que, desde 2024, Panamá carece de una regulación vigente sobre los cigarrillos electrónicos, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal la Ley 315 de 2023, que prohibía estos dispositivos.

“La prohibición absoluta no solo no funciona, sino que traslada el consumo a la clandestinidad. Frente a esta realidad, el Estado debe actuar, y nosotros, como Asamblea, tenemos que articular mecanismos para proteger a la niñez y ordenar un mercado que ya existe y opera sin control”, sostuvo Ríos.

El proyecto de ley 467 establece que la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad será considerada una infracción grave, con multas de hasta 100 mil dólares para los comerciantes que incurran en esta práctica. Además, contempla responsabilidad administrativa para padres, tutores o representantes legales de menores sorprendidos consumiendo estos productos, con sanciones que van de 500 a 5 mil dólares, así como la obligación de asistir a talleres de educación parental sobre adicciones y salud pública.

La iniciativa también limita la publicidad y la presentación de estos dispositivos, al exigir empaques resistentes a la manipulación infantil y prohibir el uso de personajes, dibujos, sabores o diseños que puedan resultar atractivos para menores de edad.

Consumo de tabaco entre adolescentes

De acuerdo con la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes 2023, dada a conocer el año pasado por el Ministerio de Salud (Minsa), Panamá registra un aumento en el consumo de productos derivados del tabaco entre adolescentes de 13 a 15 años.

El estudio revela que el 8.5% de los estudiantes encuestados consume actualmente algún producto de tabaco, con un incremento de dos puntos porcentuales en el uso de cigarrillos electrónicos, pese a que el consumo de productos convencionales se mantiene estable.

Ante estos resultados, el Minsa hizo un llamado a los padres de familia a mantenerse vigilantes para evitar que sus hijos consuman productos derivados del tabaco, al advertir sobre los efectos nocivos de la nicotina en la salud. La encuesta, aplicada en octubre de 2023 en 50 centros educativos públicos y privados, contó con la participación de 5,761 estudiantes de séptimo a noveno grado, y constituye la quinta medición de este tipo realizada en el país, información que, según el Minsa, será clave para definir estrategias de prevención e intervención.