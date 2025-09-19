¿Te piden compra mínima por pagar con tarjeta de crédito? Acodeco dice que es ilegal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió que ningún comercio está autorizado a imponer un monto mínimo de compra ni a cobrar recargos cuando el cliente paga con tarjeta de crédito.

La institución recordó que la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009, que protege los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento, prohíbe de manera expresa exigir una compra mínima o imponer costos adicionales en este tipo de transacciones.

En lo que va del año, inspectores de Acodeco han realizado ocho verificaciones en establecimientos donde se detectaron prácticas ilegales relacionadas con la exigencia de consumo mínimo al pagar con tarjeta de crédito.

Débito sí, pero con aviso

La entidad aclaró que, en el caso de las tarjetas de débito, los comercios sí pueden establecer un monto mínimo, siempre que informen previamente al consumidor mediante un aviso claro y visible en el local.

Recomendaciones para pagos electrónicos

Acodeco también recordó algunas medidas de seguridad para quienes utilizan Yappy u otras plataformas de pago electrónico:

Guardar siempre los comprobantes de pago.

Verificar la titularidad de la cuenta antes de transferir dinero.

Conservar evidencia de la transacción (capturas de pantalla, facturas o recibos).

Evitar transferencias a cuentas personales que no estén vinculadas al comercio.

Estas precauciones ayudan a proteger las finanzas de los consumidores y facilitan los reclamos en caso de irregularidades.

Abonos y compras masivas

De cara a las temporadas de alto consumo, como Black Weekend, Black Friday o las fiestas de fin de año, la Acodeco recomienda a quienes realicen abonos para separar mercancías:

Revisar las condiciones del contrato.

Exigir garantías por escrito.

Leer la letra pequeña antes de firmar.

Conocer las penalizaciones y opciones en caso de desistir de la compra.

Canales de denuncia

La institución recordó que las denuncias pueden hacerse:

A través de Sindi , disponible 24/7 en WhatsApp y Telegram: 6330-3333 .

En las cuentas oficiales de AcodecoPma en redes sociales.

En la página web oficial o de forma presencial en el Centro de Atención al Cliente de Plaza Córdoba (Vista Hermosa) y en las administraciones regionales.

Acodeco subraya que imponer un consumo mínimo al pagar con tarjeta de crédito es ilegal y que los consumidores pueden exigir el cumplimiento de la ley.