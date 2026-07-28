Tenso debate entre ministro del MOP y diputado Vega por puente peatonal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La solicitud de fondos para un puente peatonal en Santiago Mall derivó en cuestionamientos sobre información técnica y el papel fiscalizador de la Asamblea.

Lo que debía ser la sustentación técnica de un crédito extraordinario de $1 millón para financiar parte de la construcción de un puente peatonal en Santiago Mall, en la vía Panamericana, una obra con un costo total de $2.2 millones, terminó en un intercambio de señalamientos entre el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y el diputado de la coalición Vamos, Jhonatan Vega, durante la primera sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La discusión tomó fuerza cuando Andrade hizo referencia a las obras públicas asignadas al circuito de Vega y aseguró que el diputado concentra el mayor monto de inversión en proyectos dentro de su área.

El señalamiento ocurrió después de que Vega cuestionara al ministro porque, según afirmó, no había recibido respuesta a las solicitudes enviadas a su despacho.

De acuerdo con Andrade, con una próxima licitación del Ministerio de Obras Públicas (MOP) la inversión en obras para el circuito del diputado superaría los $80 millones.

“Quiero dejar constancia en la Comisión de Presupuesto de que el diputado que más obras tiene por dinero, el diputado Vega, en su circuito, con la próxima licitación que se va a dar, va a sobrepasar los ochenta millones de dólares”, expresó el ministro durante la sesión.

La afirmación provocó la reacción del diputado, quien recordó que su papel dentro de la Asamblea Nacional deriva del voto popular y que una de sus funciones es fiscalizar la gestión de los funcionarios públicos.

“Soy un funcionario público, electo por votación popular, a diferencia suya, que está aquí para servirle a su comunidad”, respondió Vega.

El diputado también reclamó respuestas a las solicitudes enviadas al despacho del ministro y defendió su derecho a cuestionar la ejecución de obras públicas en las comunidades que representa.

Vega aclaró, además, que su circuito no se limita únicamente al distrito de Boquete.

“Porque en Boquete le hacemos la carretera al presidente”, manifestó durante su intervención.

El costo del puente abre la discusión

Tras ese primer intercambio, la discusión volvió al tema que motivó la presencia del MOP en la Comisión de Presupuesto: la solicitud de crédito extraordinario para la construcción del puente peatonal de Santiago Mall.

Vega cuestionó que la institución solicitara los recursos sin presentar, según indicó, información técnica que consideraba necesaria para evaluar la propuesta, entre ella, el costo estimado por metro cuadrado de construcción de la obra.

“¿Cómo vamos a hacer un traslado de partida, estar a favor o en contra, cuando no tenemos esa información?”, preguntó el diputado durante la sesión.

El legislador insistió en que los diputados necesitan contar con los elementos técnicos antes de aprobar recursos públicos y señaló que los funcionarios que acuden a sustentar solicitudes presupuestarias deben responder los cuestionamientos de los miembros de la comisión.

“Usted no está en su despacho, señor ministro, donde usted da órdenes. Aquí usted se debe a los diputados que le cuestionan, le preguntan y usted debe justificar”, expresó Vega.

Ante la solicitud del diputado, Andrade indicó que la información sobre el costo por metro cuadrado del puente sería remitida posteriormente a los miembros de la comisión.

Vega cuestionó nuevamente que esos datos no estuvieran disponibles al momento de sustentar la solicitud de fondos.

“Me parece una falta de respeto, no a mí, sino a toda la población que nosotros representamos”, manifestó el diputado.

Llamado al orden en la Comisión de Presupuesto

El intercambio llevó al presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, a pedir que la discusión se mantuviera dentro del marco del reglamento interno de la Asamblea Nacional y que las intervenciones se concentraran en el análisis del crédito solicitado.

Vásquez advirtió que, de continuar los señalamientos personales, tendría que llamar al orden y limitar las intervenciones.

Vega sostuvo que sus cuestionamientos estaban relacionados con la responsabilidad de los diputados de evaluar el uso de fondos públicos y reiteró que la Asamblea es el escenario donde los funcionarios deben explicar sus solicitudes presupuestarias.

“Usted no está en su ministerio. Usted está en la Comisión de Presupuesto. Usted está en la Asamblea. No se le olvide eso”, expresó el diputado durante la sesión.

La Comisión de Presupuesto continuó con el análisis de la solicitud presentada por el MOP y al final el crédito extraordinario solicitado por $1 millón fue aprobado con nueve votos a favor y tres abstenciones.

El intercambio dejó nuevamente sobre la mesa el papel fiscalizador de la Asamblea Nacional y la necesidad de que las instituciones acompañen sus solicitudes de recursos con información técnica y financiera suficiente para justificar el uso de fondos del Estado.