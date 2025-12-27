Titular del MOP confirma cobro de peaje en carriles rápidos de la vía Centenario y autopista Panamá Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que los nuevos carriles que se construirán en la vía Centenario y en la autopista Arraiján–La Chorrera contemplarán el cobro de peaje, como parte de los proyectos de ampliación que se desarrollarán bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

El anuncio fue realizado por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, en un medio de televisión, quien informó que “los carriles adicionales serán carriles rápidos, similares a los utilizados en Estados Unidos, y contarán con un sistema de cobro”.

José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas.

Ambos proyectos se encuentran en etapa de planificación y, según el titular de Obras Públicas, el proceso de licitación está previsto para publicarse en marzo de 2026, tras un ajuste en el cronograma que inicialmente contemplaba su lanzamiento en diciembre de este año.

Andrade explicó que los procesos licitatorios bajo la modalidad APP suelen extenderse entre cuatro y cinco meses hasta la apertura de sobres, con el objetivo de que las obras entren en fase de ejecución durante el próximo año.

En cuanto al alcance de las ampliaciones, el ministro detalló que la vía Centenario pasará de cuatro a seis carriles, mientras que la autopista Arraiján–La Chorrera se ampliará de seis a ocho carriles, con la incorporación de carriles rápidos destinados a agilizar el tránsito hacia y desde Panamá Oeste.

Autopista Arraiján La Chorrera, será ampliada el próximo año.

Estos carriles adicionales funcionarán bajo un sistema de cobro, similar al aplicado en autopistas de Estados Unidos, donde los usuarios que opten por un desplazamiento más rápido deberán pagar un peaje. “En este tipo de proyectos APP, el cobro se aplica principalmente a los carriles nuevos de uso rápido”, precisó el ministro.

Precisamente, la rehabilitación de la carretera del puente Centenario y de la autopista Panamá–La Chorrera, que incluye la construcción de los nuevos carriles, tendrá una inversión estimada de 382 millones de dólares.

El Estado otorgará una concesión por 25 años a un tercero para la rehabilitación, ampliación y mantenimiento de la vialidad. El contrato incluye una fase de preconstrucción de 13 meses para estudios y permisos, seguida de 30 meses de construcción. Posteriormente, el concesionario asumirá 21 años de mantenimiento.

El proyecto abarcará 82 kilómetros, de los cuales 38.5 kilómetros corresponderán a nuevos carriles en la vía Centenario y la autopista Panamá–Chorrera. Además, incluirá el mantenimiento de la carretera Roberto F. Chiari y del viaducto de La Pesa.

Un informe presentado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad adscrita al Banco Mundial, señala que la implementación del peaje dependerá de los resultados de los estudios de factibilidad. “En la fase de factibilidad se deberá realizar un análisis detallado del impacto que el cobro por acceso al usuario tendría en el tráfico y su repercusión en la retribución del contratista APP, entre otros aspectos relacionados con el proyecto”, detalla la CFI.

No obstante, el Gobierno, a través del titular del MOP, ha confirmado que los nuevos carriles de estas dos obras contarán con tarifas.

Según el MOP, estas obras buscan modernizar la infraestructura vial, mejorar la conectividad y ofrecer alternativas de movilidad más eficientes ante el crecimiento sostenido del tráfico vehicular en corredores estratégicos del área metropolitana y Panamá Oeste.