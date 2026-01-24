Tras años de abandono, arrancan obras por $11.5 millones para rehabilitar 12 puentes en Panamá y San Miguelito

Panamá, 24 de enero del 2026

    Inician con el puente El Balboa

    Yaritza Mojica
    El puente de Balboa está en mal estado, se reporta huecos, las juntas de losas casi separadas, muchas personas se quejan de la falta de mantenimiento. Foto: Elysée Fernández

    Tras muchos años de espera por un mantenimiento integral de sus infraestructuras, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) iniciará en los próximos días la rehabilitación de los primeros 12 puentes vehiculares en los distritos de Panamá y San Miguelito, con una inversión de $11.5 millones, orientada a reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad urbana.

    El primer frente de trabajo se desarrollará en el puente elevado vehicular de El Balboa, ubicado en la Vía Cincuentenario, infraestructura que marca el inicio de un programa que se ejecutará durante los próximos seis meses.

    Los conductores denuncian que las juntas de expansión están desgastadas afectando el tránsito por el puente de Balboa. Foto: Isaac Ortega

    Posteriormente, las labores continuarán en el puente frente a la Universidad Santa María La Antigua (USMA), en la Vía Ricardo J. Alfaro, así como en el puente de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ), en la avenida 3 de Noviembre.

    El director nacional de Estudio y Diseño del MOP, Edwin Lewis, informó que cada intervención tendrá una duración estimada de 45 días, con la posibilidad de extenderse hasta dos meses, y se realizará principalmente en horario nocturno, con cierres parciales, para reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

    El proyecto estará a cargo del consorcio Puentes Modulares, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings, responsable del contrato de rehabilitación, construcción y mantenimiento de estas estructuras tipo Mabey.

    Además de los puentes de El Balboa, USMA y la DIJ, el plan incluye intervenciones en infraestructuras ubicadas en Paraíso (San Miguelito), Villa Lucre, Brisas del Golf 2, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, la Asamblea Nacional, la avenida Balboa con 3 de Noviembre y la avenida Martín Sosa con la Transístmica.

    Las obras contemplan el reforzamiento de las bases, el reemplazo de piezas metálicas, la aplicación de pintura anticorrosiva y mejoras en accesos, drenajes, señalización y barandas. Una vez finalizadas las intervenciones, se implementará un programa de mantenimiento preventivo y correctivo por un período de tres años.

    Instalados hace aproximadamente 25 años, estos puentes representan infraestructuras clave para la conectividad entre la ciudad capital y San Miguelito, por lo que su rehabilitación busca responder al aumento sostenido del flujo vehicular y prolongar su vida útil en condiciones seguras.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


