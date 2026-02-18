Tres muertos por inmersión en Coclé, Chiriquí y Veraguas durante operativo en Carnaval

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tres muertos por inmersión en Coclé, Chiriquí y Veraguas durante el operativo de Carnaval 2026; autoridades reiteran medidas de seguridad.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que durante el desarrollo del operativo Guardianes 2026 – Fase II se registraron nueve rescates acuáticos y tres fallecimientos por inmersión en distintos puntos del país.

Tres víctimas por inmersión

De acuerdo con el informe oficial, las víctimas fatales se reportaron en las provincias de Coclé, Chiriquí y Veraguas.

En Coclé, un menor de 8 años murió ahogado en el balneario Aguas Blancas, en el distrito de Penonomé.

En la provincia de Chiriquí, un hombre de 45 años falleció en el balneario Charco Las Lajas, en el distrito de Gualaca. El cuerpo fue localizado el lunes 16 de febrero, luego de que fuera reportado como desaparecido el domingo 15 tras ingresar al agua y no salir a la superficie.

Mientras que en Veraguas, un menor de 5 años fue ubicado sin signos vitales en el balneario La Toma de Agua, en el sector de Canto del Llano, distrito de Santiago. Bomberos y personal de Sinaproc efectuaron maniobras de reanimación, pero no obtuvieron resultados positivos.

Las autoridades señalaron que estos hechos lamentables refuerzan el llamado a la supervisión permanente de menores de edad y a extremar las medidas de seguridad en ríos y balnearios.

Rescates acuáticos

Durante el operativo, las unidades del Sinaproc, en coordinación con los estamentos de seguridad, efectuaron nueve rescates acuáticos efectivos.

En Panamá Oeste, específicamente en Nueva Gorgona, se realizaron tres rescates. En Chiriquí, Playa Estero Rico registró tres intervenciones, mientras que en Playa Los Olivos, también en Chiriquí y con apoyo de unidades del Servicio Nacional de Fronteras, se efectuaron otros tres rescates.

En todos los casos, las personas fueron puestas a salvo.

Afluencia de visitantes

Durante los cuatro días del operativo en 50 puntos de cobertura nacional, se contabilizaron 33,565 personas entre visitantes, usuarios y bañistas:

+ Sábado 14 de febrero: 6,868

+ Domingo 15 de febrero: 10,567

+ Lunes 16 de febrero: 9,990

+ Martes 17 de febrero: 6,140

En cuanto a la afluencia en culecos, en 10 puntos de cobertura nacional se registraron 126,843 asistentes:

+ Sábado 14 de febrero: 25,900

+ Domingo 15 de febrero: 26,490

+ Lunes 16 de febrero: 15,600

+ Martes 17 de febrero: 58,853

En un comunicado, el Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantener medidas de prevención, especialmente en actividades acuáticas, y a seguir las recomendaciones de los organismos de seguridad para evitar tragedias.