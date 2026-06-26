Un panameño se mantiene desaparecido tras devastadores terremotos en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá mantiene un estado de alerta y monitoreo constante tras confirmar la desaparición de un ciudadano panameño en territorio venezolano, luego de los dos potentes terremotos que azotaron al país suramericano y que ya registran un saldo trágico de más de 900 víctimas fatales.

El canciller Javier Martínez-Acha, afirmó que hasta el momento no se reportan panameños entre los fallecidos, pero reconoció la complejidad para dar con el paradero del ciudadano reportado.

Los familiares del afectado, residentes en Panamá, han intentado comunicarse de forma desesperada a su teléfono celular desde el momento de los sismos sin obtener respuesta. Por razones de confidencialidad y respeto a la privacidad, las autoridades han decidido mantener bajo reserva la identidad de la persona, confirmando únicamente que se trata de un ciudadano masculino.

Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. EFE/ Ronald Peña R

Consulado suspende atención y se activa Centro de Coordinación e Información

La Cancillería informó que la sede del Consulado de Panamá en Venezuela se vio obligada a suspender temporalmente todas sus funciones de atención presencial al público por motivos de seguridad.

Oficialmente, el Consulado en Caracas maneja un registro de más de 200 panameños residentes en Venezuela, aunque las autoridades advierten que la cifra real de ciudadanos en el país podría ser significativamente mayor debido al subregistro de inscripciones formales.

Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. EFE/ Ronald Peña R

Ante la emergencia, Panamá activó de inmediato el Centro de Coordinación e Información (Cecodi). Este organismo centraliza las solicitudes de los familiares en Panamá y coordina las operaciones consulares alternas.

Para reportes o consultas, se ha habilitado de forma permanente el correo electrónico cecodi@mire.gob.pa y los teléfonos +58 424 - 268 2816, (507) 504-9514, (507) 6371-8485 y (507) 6330-6252.

Como parte de la estrategia de apoyo internacional, se confirmó que una delegación de rescate y asistencia humanitaria del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) viajará este fin de semana hacia la zona del desastre para unirse a las labores de emergencia y reforzar la búsqueda en los sectores más afectados por los sismos.

También la Cruz Roja Panameña ha habilitado la línea de emergencia, (507) 6297-7525, a través del Programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF) y el correo rcf@cruzroja.org.pa