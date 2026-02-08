Panamá, 09 de febrero del 2026

    PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

    Unicef pide acción urgente tras denuncias por maltrato en el CAI de Tocumen

    Unicef insta al Estado panameño a proteger la seguridad, el bienestar y la dignidad de la niñez vulnerable y a dotar de recursos a las instituciones responsables.

    Aleida Samaniego C.
    Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Foto: Elysée Fernández

    El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), expresó su profunda preocupación ante las denuncias sobre posibles casos de maltrato, abuso y negligencia contra niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

    Ministerio Público abre investigación por presuntas irregularidades en albergue de TocumenDenuncia por el CAI de Tocumen activa inspecciones oficialesLas alertas que la Senniaf ignoró en el albergue de Tocumen

    En un pronunciamiento oficial, el organismo internacional hizo un llamado urgente a las instituciones competentes para que adopten las medidas necesarias que garanticen el derecho al cuidado, la seguridad y el interés superior de los menores afectados, así como de todos aquellos que se encuentran sin cuidado parental y bajo medidas de protección del Estado panameño.

    El organismo internacional instó a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial a actuar con celeridad, equidad y justicia, y a mantener una colaboración armónica que permita restaurar y preservar los derechos de la niñez y adolescencia involucrada en este caso.

    Reiteró, con base en evidencia recopilada en múltiples países, que los albergues no constituyen entornos idóneos para el desarrollo integral ni para la protección de la infancia. En ese sentido, subrayó la importancia de que Panamá continúe avanzando en el fortalecimiento de medidas alternativas de protección basadas en la familia.

    Para lograrlo, Unicef destacó la necesidad de asignar recursos suficientes a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), a fin de ampliar de manera urgente, a nivel nacional, el programa de familias acogentes, así como garantizar la financiación y el seguimiento adecuados de todas las medidas de protección, desde la prevención hasta la atención y la reunificación familiar.

    Finalmente, Unicef reiteró su compromiso de seguir apoyando a Panamá en la reforma del sistema de protección infantil, un proceso que ha mostrado avances significativos en los últimos años, pero que aún requiere mayores recursos para asegurar entornos seguros, estables y afectivos para cada niño y niña que necesita protección especial.

    Mientras que la Procuraduría General de la Nación anunció este domingo 8 de febrero que inició diligencias tras la presentación de una denuncia por presuntas irregularidades en el CAI de Tocumen.

    La queja fue interpuesta por la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, luego de una inspección al albergue realizada junto a otros miembros de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.

    Alexandra Brenes en la Procuraduría de la Nación. Foto: Cortesía

    De acuerdo con el Ministerio Público, una vez recibida la denuncia se ordenaron actuaciones inmediatas con el objetivo de determinar la posible comisión de hechos punibles y, de ser el caso, establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.

    Las autoridades subrayaron que la investigación busca esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, en especial de los menores de edad.

    Las diligencias se desarrollaron en el propio CAI de Tocumen, donde equipos del Ministerio Público, acompañados de peritos y personal forense, realizaron verificaciones técnicas y el levantamiento de información relevante. Estas actuaciones, según se informó, buscan documentar de manera objetiva las distintas situaciones observadas en el albergue.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

