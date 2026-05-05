Panamá, 05 de mayo del 2026

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    EDUCACIÓN SUPERIOR

    Universidad de Panamá, UTP y USMA: así se posicionan en el ranking EduRank 2026

    El ranking EduRank 2026 ubica a la Universidad de Panamá como la institución líder del país, en la posición 177 en América Latina y 2,679 a nivel mundial, dentro de una clasificación que evalúa más de 14,000 universidades en el mundo.

    Aleida Samaniego C.
    Universidad de Panamá, UTP y USMA: así se posicionan en el ranking EduRank 2026
    La Universidad de Panamá fue creada en 1935 por decreto del presidente Harmodio Arias Madrid e inició clases el 7 de octubre de ese año con 175 estudiantes en diversas carreras.

    El sistema de educación superior en Panamá registra una nueva actualización en su posicionamiento internacional, de acuerdo con el ranking EduRank 2026, una clasificación que evalúa el desempeño académico de más de 14,000 universidades en el mundo.

    +info

    Ranking QS 2026: Universidades de Panamá logran presencia mundial, pero quedan atrás

    El ranking ubica a la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) como las tres instituciones con mejor posicionamiento en un sistema de evaluación que combina indicadores de producción científica, reputación no académica e impacto de egresados destacados, a partir de bases de datos bibliométricas internacionales.

    La Universidad de Panamá se mantiene como la institución líder a nivel nacional y ocupa la posición 177 en América Latina y el puesto 2,679 a nivel mundial.

    Según el ranking, la universidad ha publicado 4,916 artículos científicos, los cuales han recibido 40,607 citas, lo que refleja su nivel de producción e impacto académico.

    Su perfil de investigación abarca diversas áreas del conocimiento, entre ellas humanidades y ciencias sociales, filosofía, ciencias ambientales, biología, ecología, ciencias políticas, geografía y cartografía, informática, medicina y química, lo que evidencia una presencia multidisciplinaria en el ámbito científico.

    Universidad de Panamá, UTP y USMA: así se posicionan en el ranking EduRank 2026

    UTP y USMA en el ranking

    En el segundo lugar a nivel nacional se ubica la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que aparece en la posición 3,702 del mundo y en el puesto 263 en América Latina.

    El ranking destaca que la UTP tiene presencia en 71 áreas de investigación, lo que refleja una cobertura amplia en distintas disciplinas del conocimiento científico y tecnológico.

    Universidad de Panamá, UTP y USMA: así se posicionan en el ranking EduRank 2026

    En su perfil académico, EduRank registra 2,281 publicaciones científicas y 10,755 citas, indicadores que forman parte de su clasificación junto con la reputación institucional y el impacto de sus egresados.

    La Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) ocupa el tercer lugar en Panamá, con la posición 412 en América Latina y el puesto 6,442 a nivel mundial, consolidándose como el principal referente de la educación superior privada dentro del ranking.

    Universidad de Panamá, UTP y USMA: así se posicionan en el ranking EduRank 2026

    Qué es EduRank

    EduRank.org es una plataforma independiente que evalúa universidades mediante indicadores objetivos como el impacto de la investigación, la visibilidad web y la influencia de los egresados.

    El sistema analiza más de 14,000 universidades en 183 países, utilizando bases de datos bibliométricas para construir rankings generales y por disciplinas.

    En el contexto regional, el ranking evidencia la distancia que aún mantienen las universidades panameñas frente a los principales centros de educación superior de América Latina. De acuerdo con EduRank 2026, las instituciones mejor posicionadas de la región son la Universidad de São Paulo (Brasil), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Chile, que concentran los primeros lugares del listado y marcan el ritmo de la producción científica en el continente.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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