UP gradúa a 74 nuevos médicos: conozca los centros educativos de donde proceden

La Universidad de Panamá graduó a 74 nuevos médicos de la Promoción MED-19, destacando la diversidad de centros educativos representados.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) celebró la graduación de 74 nuevos doctores que forman parte de la Promoción MED-19, marcando el inicio de una nueva etapa profesional para estos egresados.

La galería oficial publicada por la universidad muestra a todos los graduados junto con la escuela secundaria de la que provienen, revelando la diversidad de colegios representados en esta promoción.

Entre los colegios con mayor número de graduados destacan el Colegio San Agustín y el Colegio De La Salle, ambos con ocho representantes, consolidándose como las instituciones que más aportan a la nueva generación de médicos. El Instituto Urracá sigue de cerca con siete graduados.

También figuran el Instituto Episcopal San José, el Instituto Panamericano, el Centro Cultural Chino Panameño Instituto Sun Yat Sen y el Colegio José Daniel Crespo, que forman parte de los centros educativos con presencia dentro de esta promoción.

Otras escuelas representadas incluyen la Academia Bilingüe de San Lorenzo, el Colegio San Vicente de Paúl, el Colegio San Agustín (David) y el Centro Educativo Santo Domingo (Coclé). La lista se amplía con una variedad de centros que también aportaron graduados, entre ellos el Colegio Pureza de María, el Colegio Monseñor Francisco Beckmann, el Instituto Italiano Enrico Fermi, el Panamerican School, el Colegio Episcopal de Panamá, el Colegio Nuestra Señora del Carmen, el Instituto Guadalupano de Boquete y el Colegio Parroquial San Judas Tadeo, entre otros.

La promoción también incluye graduados de colegios extranjeros, como el Instituto Preuniversitario Manuel Prieto Labrada (Cuba) y el Gymnasio Vallegrande (Colombia), reflejando la diversidad académica y geográfica que converge en la Facultad de Medicina.

Con esta graduación, la universidad sigue aportando nuevos profesionales al sistema de salud nacional, en un contexto donde la formación médica continúa siendo estratégica para fortalecer la atención sanitaria en Panamá.