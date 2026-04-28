Transporte público: usuarios reclaman alzas arbitrarias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asociación de Usuarios del Transporte Público se reunió este martes 28 de abril con representantes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con quienes abordó diversos temas, entre ellos el alza ilegal del pasaje y la reciente derogación del Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que regulaba el servicio de transporte selectivo de lujo solicitado mediante plataformas digitales.

Luis Torres, vocero de la Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Público (San Miguelito), confirmó que durante el encuentro presentaron múltiples quejas de los pasajeros, entre ellas aumentos arbitrarios en las tarifas, trato inadecuado por parte de conductores y secretarios, música a alto volumen dentro de los vehículos y regatas en las vías públicas.

Torres señaló que también abordaron el tema del extinto Decreto 10, precisamente uno de los puntos planteados este martes ante la ATTT fue que los usuarios del transporte colectivo y selectivo sean incluidos en esa mesa de diálogo.

“La aplicación de este decreto tuvo que ser suspendida por no contar con la participación de los usuarios ni de las demás organizaciones, ya que solo una estuvo presente”, expresó Torres.

Derogación del Decreto 10

El Decreto Ejecutivo No. 10, promulgado el 16 de abril de 2026, buscaba establecer nuevas reglas para la operación del transporte selectivo de lujo solicitado a través de plataformas digitales en Panamá.

Sin embargo, la norma generó rechazo inmediato de usuarios, conductores de plataformas y distintos sectores vinculados al transporte, quienes cuestionaron que la medida se aprobó sin un proceso amplio de consulta y podía afectar la libre competencia, la disponibilidad del servicio y las tarifas.

Ante las protestas y el creciente debate público, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó suspender y posteriormente derogar el decreto pocos días después de su entrada en vigencia. El presidente de la República solicitó abrir una mesa técnica para revisar el tema con participación de todos los sectores involucrados.

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Reunión con la ATTT

Con respecto al encuentro con la ATTT, participaron representantes de los usuarios del transporte público colectivo y selectivo, junto al director general de la entidad, Nicolás Brea, y el director de Educación Vial y Defensa del Usuario, Marcelino Isaías.

Durante la jornada, las autoridades indicaron que, ante las denuncias recibidas, enviarán personal de la Oficina de Usuarios del Transporte y Educación Vial para realizar inspecciones.

Además, los directivos presentaron la hoja de ruta estratégica de la institución, enfocada en mantener canales de denuncia abiertos y reforzar la fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Según la entidad, “la ATTT continúa con su misión de mantener una política de puertas abiertas, donde el diálogo técnico y social sea el motor que impulse la transformación del transporte terrestre en Panamá”.