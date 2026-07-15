UTP adjudica por $28 millones la construcción de dormitorios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto tendrá capacidad para 266 jóvenes y estará ubicado en el campus central Víctor Levi Sasso.

La empresa Centroequipos, S.A., se adjudicó la construcción de los nuevos dormitorios para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), un proyecto impulsado por el Gobierno Nacional y que tendrá una inversión total de aproximadamente $28 millones.

La adjudicación corresponde a una propuesta de $24.5 millones para el diseño, construcción y equipamiento de los apartamentos, además de $1.7 millones para el mantenimiento de los terrenos. Al monto se suman los impuestos establecidos en la contratación.

En el acto público participaron siete empresas; sin embargo, solo la propuesta presentada por el consorcio conformado por Centroequipos cumplió con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y fue evaluada por la comisión verificadora. La oferta obtuvo un puntaje de 96.5.

El resultado de la licitación se conoció luego de dos reclamos presentados y la elaboración de tres informes por parte de la comisión encargada de revisar las propuestas.

El proyecto contempla la construcción de dos torres de ocho pisos en el campus central Víctor Levi Sasso de la UTP, ubicado entre las avenidas Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y Centenario. Una torre estará destinada a estudiantes hombres y la otra a mujeres.

Los dormitorios tendrán capacidad para 266 estudiantes, principalmente de ingresos limitados, y contarán con áreas como lavandería, comedor, salas de estudio, sala de cómputo, gimnasio y espacios de entretenimiento, en una superficie cercana a una hectárea.

La fase I del proyecto, que incluye diseño, construcción y equipamiento, tendrá un plazo de ejecución de 540 días calendario a partir de la orden de proceder. Posteriormente, se contempla una fase II de tres años para el mantenimiento de los sistemas instalados.

Proyecto en reemplazo de la Ciudad Universitaria

Los fondos destinados a esta obra provienen del presupuesto que originalmente estaba previsto para la construcción de la Ciudad Universitaria, una promesa de campaña que finalmente no se concretó.

El Gobierno decidió redirigir esos recursos hacia la construcción de dormitorios en la UTP, tanto en su sede central como en sus centros regionales, luego de no lograr un acuerdo con la Universidad de Panamá (UP) sobre el uso de sus terrenos.

La UP rechazó la posibilidad de ceder su campus central Octavio Méndez Pereira y, en marzo de 2025, el Consejo General Universitario aprobó declararlo patrimonio inalienable e intransferible.

En los centros regionales de la UTP, el proyecto ya fue adjudicado en Bocas del Toro a la empresa Constructora Con Futuro, S.A., por $1.3 millones. Para las demás sedes regionales aún no se han convocado los procesos de licitación.