    Agenda cultural en Panamá: actividades y eventos del 7 al 14 de noviembre de 2025

    Getzalette Reyes
    El Museo de la Mola es un espacio destinado a exponer el valor de la mola en la cultura guna y de Panamá. LP Elysée Fernández

    El país se prepara para una semana cargada de arte, música, teatro y cultura con una variada agenda de actividades del 7 al 14 de noviembre, anunciada por el Ministerio de Cultura y diversas instituciones culturales.

    Las opciones van desde exposiciones, talleres, conciertos y obras teatrales, hasta desfiles folclóricos y ferias artesanales, ideales para celebrar el espíritu creativo y patrio que caracteriza el mes de noviembre.

    Entre las actividades destacadas, el Museo de la Mola presenta la exposición “Las Molas que Hablan” en el Mercado San Felipe Neri, además del taller de molas en papel para niños y la proyección de la película Chance.

    El Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá) ofrecerá el taller “Mi Musa y Yo”, enfocado en retrato, y “Tramas abstractas”, un juego textil para explorar la creatividad.

    Los amantes del teatro podrán disfrutar de “Mi Villano Favorito” y “Si la vida te da limones, ponle sal y tequila” en el Teatro ABA, mientras que el Teatro Balboa acogerá la charla La indumentaria tradicional con el folklorista Eduardo Cano y el concierto Verdi: Messa Da Requiem.

    En el interior del país, destacan los desfiles conmemorativos del Primer Grito de Independencia en La Villa de Los Santos, así como la llegada de la muestra “Conexiones Marinas: El Gran Golfo de Chiriquí” al Santiago Mall, organizada por el Biomuseo.

    La oferta se complementa con talleres de cocina, bordado, decoración navideña y yoga, así como la proyección del Tour de Cine Francés en las salas de Cinépolis de la capital.

    Para conocer la agenda completa, puede consultar las redes sociales del Ministerio de Cultura (@miculturapma) y de los diferentes espacios culturales del país.

    Getzalette Reyes

