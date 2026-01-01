Eventos culturales para comenzar el 2026 en Panamá: ferias, exposiciones y conciertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá arranca el 2026 con una agenda cultural diversa que combina artes visuales, tradiciones populares, actividades familiares y convocatorias creativas.

Del 2 al 9 de enero, distintos puntos del país —desde el Casco Antiguo hasta el interior— se convierten en escenarios para exposiciones, ferias, conciertos y encuentros al aire libre que marcan el pulso cultural de los primeros días del año.

Dentro de la oferta de artes visuales, se destacan múltiples espacios en el Casco Antiguo y otras áreas de la ciudad.

La Galería Juan Manuel Cedeño presenta la exposición colectiva “Sentidos” hasta el 18 de enero, mientras que la Casa del Soldado ofrece la muestra “Picante” hasta el 10 de enero.

Asimismo, la Alianza Francesa de Panamá conmemora los 100 años del patrimonio bellavistino con una exhibición fotográfica de Pich Urdaneta y otros artistas, abierta hasta el 27 de febrero.

Por su parte, la Biblioteca Nacional exhibe una muestra de Calendarios Japoneses que estará disponible hasta finales de mes.

La tradición y el folclore también ocupan un lugar central en la agenda de esta semana. En la provincia de Los Santos, se celebra el Encuentro Folclórico del Canajagua en Macaracas, y el 6 de enero dará inicio la emblemática Feria de las Flores y el Café en Boquete, Chiriquí.

Para el público infantil y familiar, el 5 de enero los Reyes Magos recorrerán las calles del Casco Antiguo, complementando las celebraciones con un Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) programado para el 7 de enero.

Además de los eventos festivos, la agenda contempla importantes convocatorias y actividades al aire libre:

+ Becas DICINE Panamá: El plazo para postularse a través de la plataforma DIP 2026 vence el 5 de enero.

+ Investigación Artística: El MAC Panamá mantiene abierta la convocatoria “El Arte de Investigar” para explorar su archivo histórico.

+ Sostenibilidad y Naturaleza: Se incluyó una jornada de reciclaje en Paitilla y la primera pajareada del año en el Biomuseo el 5 de enero.