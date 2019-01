NASA publica las primeras fotos cercanas de Ultima Thule

Una sonda espacial de la NASA que viaja a 6,440 millones de kilómetros (4,000 millones de millas) de la Tierra envió sus primeras imágenes cercanas del objeto espacial más lejano que haya sido explorado, que fueron difundidas el miércoles.

Ultima Thule, como ha sido bautizado el diminuto objeto helado, es un cuerpo alargado de unos 32 kilómetros (20 millas) de longitud, que consiste de dos esferas fusionadas.

New Horizons, la sonda que envió fotos de Plutón hace 3 años y medio, pasó junto al misterioso objeto a inicios del Año Nuevo.

Está a 1,600 millones de kilómetros (1 millón de millas) más allá de Plutón.

El científico Jeff Moore dijo que las dos esferas se formaron cuando pequeños fragmentos se unieron en el espacio miles de millones de años atrás.

Entonces las dos esferas se acercaron en espiral y se fusionaron.

