El nexo de Amador Marina con New Business

Exclusivo Suscriptores

Escuchar audio noticia

La sociedad Amador Marina, S.A. es el vehículo que utiliza Louis Sola, presidente de la Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, para promover la construcción de una marina privada y de locales comerciales sobre concesiones estatales en isla Flamenco.

El proyecto peligra ahora que el presidente José Raúl Mulino advirtió que no está dispuesto a otorgar concesiones “a alguien que nos ataca miserablemente”.

Desde su posición como comisionado marítimo, Sola participó en una audiencia en el Senado estadounidense en la que promovió la supuesta amenaza de China sobre el control del Canal de Panamá. Además, propuso la creación de un “fondo soberano” para que Estados Unidos otorgue financiamiento a proyectos como el de él, ligados a los puertos, la logística y el Canal en Panamá.

Ante los señalamientos sobre la presencia China en las operaciones de la vía, Mulino replicó: “El señor Sola mintió descaradamente”.

Amador Marina fue inscrita en el Registro Público el 1 de octubre de 2012 y sus primeros directivos y dignatarios fueron Vernon Emmanuel Salazar Zurita (presidente y representante legal), Lilia Judith Tovar De León (vicepresidenta y secretaria) y Delio José De León Mela (vicepresidente y tesorero). Los tres están vinculados a la firma de abogados Quijano y Asociados, que actúa como agente residente de la sociedad.

Como suscriptores de Amador Marina figuran, a su vez, dos sociedades: Quijano Incorporators One Inc. y Quijano Incorporators Two Inc. En ellas aparecen Salazar, Tovar y De León como directivos y dignatarios. Quijano y Asociados es el agente residente, y el abogado Julio Antonio Quijano Urriola es el suscriptor.

El sitio de noticias elDiario.es calculó en 2016 que los nombres de Tovar y De León aparecen en más de 15,000 sociedades nacidas de Quijano y Asociados.

Condotte y New Business

Salazar, Tovar y De León han estado ligados a investigaciones de alto perfil.

Salazar fue investigado, imputado y finalmente absuelto del delito de blanqueo de capitales en el denominado caso New Business, por el que fueron condenados a prisión el expresidente Ricardo Martinelli y siete personas más.

En 2018, Salazar fue detenido por ser el representante de Condotte Panamá, sociedad que tenía la mayoría de participación en el fallido proyecto de la ciudad deportiva de David. En su declaración indagatoria, Salazar confesó a los fiscales anticorrupción que era un prestanombres de Quijano y Asociados desde 1996, cuando la citada firma le ofreció un contrato para que participara como director nominal en las sociedades anónimas que inscribían.

Por el caso de la ciudad deportiva de David, Delio De León también fue investigado y finalmente favorecido con un sobreseimiento provisional.

De León fue testigo en el caso New Business; Tovar también fue llamada a declarar en el juicio, pero no compareció y la juez Baloisa Marquínez la multó con $100.

Louis Sola, junto a John Scialdone, fungió como apoderado general de Amador Marina a partir del 5 de abril de 2016. Ese poder le otorgó “las más amplias facultades como administrador”, habilitándolo para celebrar “toda clase” de contratos. Renunció el 3 de septiembre de 2018 y, poco después, el 15 de noviembre de ese año, fue nominado a la FMC por el presidente Donald Trump. Su mandato terminó el 30 de junio de 2023, pero como Joe Biden (que había reemplazado a Trump el 20 de enero de 2021) no nombró a su reemplazo, él continuó en el cargo. Finalmente, el 20 de enero de 2025, Trump (de vuelta en la Casa Blanca para un segundo término) lo postuló para un nuevo mandato como comisionado, quedando, además, como presidente de la FMC.

Los sucesores

El mismo día de 2018 que el comisionado marítimo renunció al poder general, su hija Carolyn Sola Riley Puga fue designada presidenta de Amador Marina. De paso, Scialdone quedó como secretario y Thomas Watts Sawyer, como tesorero.

FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La madre de Carolyn y Anthony Sola es Luisa Riley Puga, funcionaria desde 2009; por tanto, ingresó a esa entidad cuando Ricardo Martinelli tomó posesión como gobernante (2009-2014).https://t.co/dYHGMrmEfQ a través de @prensacom — La Prensa Panamá (@prensacom) February 28, 2025

Desde el 19 de agosto de 2021, Anthony Enrique Sola Riley Puga y Zulay del Carmen Ulloa Botello fungen como secretario y tesorero de la sociedad, respectivamente.