La concesión de Amador Marina sigue viva: la empresa presenta fianzas para dar continuidad a su contrato

Exclusivo

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

La concesión a favor de Amador Marina, S.A. se mantiene vigente.

La sociedad, que insiste en desarrollar una marina privada en la entrada del lado Pacífico del Canal de Panamá, presentó dos fianzas para garantizar la continuidad de su concesión de fondo de mar: una de cumplimiento de ejecución, por $657,930.98, y otra de cumplimiento de inversión, por $307,900.

Las fianzas, que juntas suman casi $1 millón, fueron enviadas a la Contraloría General de la República por la Oficina de Fiscalización de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el pasado 26 de marzo, para su correspondiente aval.

El terreno, que originalmente sería utilizado para una estación del Servicio Nacional Aeronaval, fue cedido por el presidente José Raúl Mulino, cuando ejercía como ministro de Seguridad, para el desarrollo de una marina privada. Foto: Archivo.

De ese modo, Amador Marina, S.A. pretende dar permanencia a su contrato con la AMP, el cual se supone está bajo escrutinio desde hace más de un año, cuando el presidente José Raúl Mulino ordenó revisar —presuntamente para eventualmente rescindir— esa concesión y también otra a favor de la misma sociedad, pero en tierra firme, en una pequeña porción de isla Flamenco, suscrita con la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).

Registro en la Contraloría del desembolso por $657,930.98, presentado por Amador Marina como fianza de cumplimiento del contrato. Foto: Tomada de la web de la Contraloría General.

La vigencia de ambas fianzas es por un año y cubre el periodo entre enero 2026 a enero 2027, según consta en los registros (Scafid) de la Contraloría. En la práctica, estos desembolsos mantienen activas las obligaciones contractuales mientras no se concrete la revisión ordenada por el Ejecutivo.

Documento que refleja el pago de $307,900, correspondiente a la fianza para garantizar la inversión comprometida en la concesión. Foto: Tomada de la web de la Contraloría General.

En el contrato de concesión con la AMP —refrendado por el entonces contralor Gerardo Solís en el año 2023— se establece que estas garantías debían ser presentadas al momento de la firma. Se desconoce por qué las mismas no estaban vigentes, ya que esa es una obligación contemplada en la Ley de Contrataciones Públicas.

El contrato fue refrendado en 2023 por el entonces contralor Gerardo Solís, donde consta que las garantías ya habían sido entregadas. Foto: Contrato de concesión entre la AMP y Amador Marina.

El contrato de concesión establece que las fianzas debían presentarse al momento de la firma, según lo consignado en el documento original. Foto: Contrato de concesión entre la AMP y Amador Marina.

¿Contradiciendo órdenes?

La instrucción pública de Mulino de revisar estas concesiones se dio en febrero de 2025, un mes después de que Louis Sola —actuando como presidente de la Federal Maritime Commission de Estados Unidos— afirmara en una audiencia en el Senado, en Washington, que existía un presunto control de China sobre las operaciones de la vía acuática, un señalamiento ampliamente desmentido por el Ejecutivo y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La hija de Sola, Carolyne, es la presidenta y representante legal de Amador Marina y él mismo ha impulsado el desarrollo de este proyecto. Incluso en la audiencia en el Senado se quejó porque el gobierno panameño le quería quitar la concesión a su familia, obviando que se trata de terrenos propiedad de la nación.

Cuando Mulino escuchó a Sola, aseguró que no se otorgarían “concesiones importantes” a “alguien que nos ataca miserable y falsamente”. “Que vaya viendo dónde va a hacer negocios”, añadió.

Posteriormente, en entrevista con La Prensa, el presidente insistió en que “la orden está dada”, al ser consultado sobre la falta de notificación formal a la AMP y la UABR, entidades que —ocho meses después— alegaban no haber recibido comunicación oficial para iniciar la revisión.

En medio de esos señalamientos, la empresa continuó con movimientos de tierra y relleno en el área concesionada desde octubre de 2025. Queda la duda sobre quién autorizó esos trabajos, ya que el propio Roquebert admitió desconocer detalles de su ejecución.

Amador Marina, empresa beneficiada con una concesión de 11.3 hectáreas de fondo marino y 2.7 hectáreas en tierra firme en Flamenco, la última de las islas conectadas por la calzada, en la entrada del Canal de Panamá. Foto: Archivo.

Amador Marina acumula dos concesiones directas, sin licitación, en isla Flamenco: una de 11.3 hectáreas de fondo de mar, otorgada en 2023 por la AMP, con un canon de 15 centavos por metro cuadrado y ajuste anual del 5%; y otra de 2.7 hectáreas en tierra firme, concedida en 2021 por la UABR, con un canon anual de $6 por metro cuadrado de área útil.

Ambos contratos tienen una vigencia de 20 años, prorrogables por dos décadas adicionales. El proyecto contempla una marina para yates, un eventual puerto de cruceros y desarrollo comercial.

La Prensa solicitó información sobre qué actos administrativos ha emitido la AMP para iniciar el proceso de revisión de la concesión, por qué la empresa pagó fianzas y garantías pese a la orden presidencial y quién autorizó los desembolsos remitidos a la Contraloría.

También consultó al administrador de la UABR, Jorge Díaz, sobre el estado de la revisión ordenada por el presidente, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.