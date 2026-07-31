Panamá, 31 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 31 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    e-tax 2-0

    La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora

    Mónica Palm
    La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora
    Dirección General de Ingresos. La red desmantelada presuntamente operó desde 2022 hasta mayo de 2025. Tomado de internet

    Bac International Bank denunció penalmente, desde hace más de un año, que se habían falsificado contratos para justificar la cesión de los créditos fiscales manipulados por una red interna que penetró el sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).

    +info

    El ‘gestor’ que cobró $1.6 millones por la cesión de los créditos fiscales investigados en la operación PandoraOperación Pandora: Lupo González, de auditor de la DGI a imputado en el caso de los créditos fiscalesEl MEF destituye a 9 funcionarios y ‘congela’ los créditos fiscales ligados a la operación PandoraLa DGI y Pandora: ya hay dos personas sentenciadas por el lío de los créditos fiscalesOperación Pandora: este es el asesor vinculado al manejo de $23 millones

    Esta red —integrada por funcionarios, abogados y testaferros— habría causado una lesión patrimonial al Estado por un monto aproximado de $40 millones.

    El 21 de julio de 2025, Bac International Bank, a través de la firma de abogados Infante & Pérez Almillano, presentó una denuncia por falsificación de documentos, en la que advertía que circulaban contratos y otros escritos “con una firma atribuida indebidamente a un representante del banco”.

    En la denuncia, la entidad bancaria reconoció que el 4 de septiembre de 2024 suscribió un “contrato comercial de colocación y venta de créditos fiscales” con Karen Pitty, representante legal de Master Eco Green, S.A., una de las sociedades “intermediarias” utilizadas por la red que manipuló el e-Tax 2.0.

    Posteriormente, entre diciembre de 2024 y abril de 2025, Bac fue contactado por cuatro bancos (Banistmo, Unibank, St. Georges y Mercantil), todos con una consulta similar: validar un supuesto contrato de colocación y venta de créditos fiscales entre Servicios de Asesorías y Administración Jurado e Inversiones Riverside, en el cual figura como “vendedor” José Miguel Jurado Rovira, y Ramón Chiari, en representación de Bac. También adjuntaban una “nota de autorización” de Master Eco Green.

    Cuando el departamento legal de Bac revisó esa documentación, advirtió a los otros bancos que esta era falsa: “no son reconocidos como legítimos o reales”, ya que, aunque sí suscribió un contrato con Master Eco Green, no tenía ningún acuerdo firmado con Servicios de Asesorías y Administración Jurado e Inversiones Riverside.

    El valor de las cesiones

    Aunque la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la operación Pandora, maneja información que indica que la red vendía los créditos fiscales por un monto equivalente al 71% de su valor nominal (por lo que tenían un descuento del 29%), Bac advirtió que esas cantidades estarían equivocadas.

    “Los contratos de créditos fiscales que ejecutó Bac se compraron con descuentos que oscilaron entre el 5% y el 9%”, explicó Marta González, vocera y directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Bac, ante una consulta de La Prensa.

    González recalcó que, desde abril de 2025, el banco suspendió la adquisición de nuevos créditos fiscales “como medida preventiva, mientras se esclarecían los hechos”.

    Agregó que no puede validar los contratos de cesión que están en poder de la fiscalía, ya que no es parte de la causa y desconoce, de manera formal, cuáles son los créditos fiscales objeto de la investigación y sus valores.

    Las alertas

    Los documentos falsos fueron utilizados para intentar justificar el ingreso de sumas millonarias a distintas cuentas bancarias utilizadas por la red desmantelada en la operación Pandora.

    En la denuncia penal presentada hace un año también se informó que el 1 de abril de 2025 St. Georges Bank contactó al banco para informarle que el cuentahabiente Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A., había recibido $6 millones y que el sustento de dichos fondos estaba en un supuesto contrato de cesión de créditos entre Bac y Bonay International Holding, S.A.

    Lo mismo ocurrió dos días después, esta vez con Mercantil, que tenía como cliente a Master Eco Green, sociedad que había recibido $7 millones, también justificados con el contrato entre Bac y Bonay.

    La presidenta de Bonay, Cira Marin, fue aprehendida e imputada por este caso, como parte de la operación Pandora. También Jercovick Joyner, socio de la firma Apriori Legal, agente residente de Bonay. Ambos están en detención provisional, por orden de un juez de garantías.

    Bac también mencionó en su denuncia que reportó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) el cierre de una cuenta bancaria a nombre de Master Eco Green por registrar operaciones sospechosas. En esa cuenta, aperturada el 29 de septiembre de 2024, se acreditaron poco más de $11 millones. De ella salieron los pagos a los gestores y “clientes” de los créditos fiscales colocados por esa sociedad, en su rol de intermediaria.

    Un fiscal y un desdén

    Pese a todo lo que el banco contó en su denuncia penal, el fiscal adjunto Salustiano González, de la Fiscalía Metropolitana, ordenó su archivo provisional el 25 de octubre de 2025.

    El fiscal alegó que, pese a que realizó unas cuantas diligencias, como inspecciones oculares en la DGI, el Registro Público y uno de los bancos, no logró obtener el documento que se denunció como falsificado. No obstante, en su denuncia, Bac aportó copia del contrato falso con Servicios de Asesoría y Administración Jurado.

    La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora
    José Miguel Jurado, uno de los implicados en la operación Pandora, fue conducido por la DIJ, para una audiencia ante un juez de garantías. Viernes 17 de julio de 2026. LP/Alexander Arosemena

    No consta que el fiscal González tomara declaración a alguna de las personas vinculadas a Master Eco Green, Servicios de Asesoría y Administración Jurado, Inversiones Riverside y Bonay.

    Tampoco a Karen Pitty, Cira Marin, José Miguel Jurado o Jercovick Joyner.

    Los cuatro están ahora imputados como parte de la operación Pandora.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    Última Hora

    • 18:59 Boutiques, testaferros y cocaína: así operaba la red de lavado de ‘La Mafia Filipina’ Leer más
    • 18:54 La denuncia ignorada de Bac sobre contratos falsos usados en la operación Pandora Leer más
    • 18:14 Samy y Sandra Sandoval reciben galardón por preservar la música típica panameña  Leer más
    • 18:04 Alcalde Mizrachi adjudica a la empresa Disaroca Group el contrato de alumbrado navideño 2026 Leer más
    • 17:15 La trama detrás de la salida de Ferrari de Panamá: un préstamo, un cambio accionario y la sombra de un empresario salvadoreño Leer más
    • 17:01 La propuesta de FIFA e Infantino, en jaque por el rechazo masivo del fútbol internacional Leer más
    • 16:43 Baresi, otro mito del fútbol italiano que se marchó demasiado pronto Leer más
    • 16:23 Dimite el principal asesor de Infantino en protesta por su plan de vender el Mundial  Leer más
    • 14:15 Se elevan a 13 los bebés fallecidos por el Virus Sincitial Respiratorio y se saturan salas de cuidados intensivos Leer más
    • 11:30 Panamá y Costa Rica retomarán diálogo sobre transporte fronterizo en medio de la disputa comercial Leer más