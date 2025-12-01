Las rutas del poder: así se mueve el nieto de Raúl Castro en Panamá

Exclusivo Suscriptores

Desde mayo de 2024, al menos, un nieto del general cubano Raúl Castro –hermano del desaparecido dictador y líder de la revolución cubana Fidel Castro– se ha convertido en viajero frecuente al territorio panameño. Se trata de Raúl Guillermo Rodríguez Castro (también conocido como El Cangrejo), cuya presencia en Panamá ha sido siempre de bajo perfil y raramente algo trasciende sobre su llegada o permanencia.

Rodríguez Castro, de 41 años de edad, fue jefe de escolta de su abuelo Raúl Castro, hoy retirado de la vida pública.

Su primera visita a Panamá se remonta a principios de 2015, año en el que el cubano vino al país, al menos, otras dos veces. Además, los registros confirman que volvió a Panamá en 2023 –una sola vez– en el Learjet privado con matrícula YV-3440, que el pasado 24 de septiembre se precipitó a tierra cuando intentaba despegar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela), con dos pasajeros a bordo, uno de ellos, el panameño Ramón Carretero Napolitano.

Ramón Carretero Napolitano (Izq.) junto al presidente venezolano Nicolás Maduro, durante una inspección de las obras que construía años atrás el empresario panameño. Foto tomada de @nicolasmaduro

Nuevos documentos obtenidos por La Prensa, Transparencia Venezuela en el Exilio, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el medio digital Armando.Info revelan que la aeronave siniestrada era una de las más utilizadas por Carretero Napolitano en sus habituales viajes a Caracas, Panamá y La Habana, donde opera una de sus empresas emblemáticas: Corporación Logística del Caribe, S.A.

Momentos notorios

Dos fechas recientes destacan en los viajes del hoy coronel Rodríguez Castro a Panamá.

Declaración de embarque de un viaje que Raúl Rodríguez Castro realizó a Panamá el 1 de mayo de 2024, poco antes de las elecciones generales.

La primera marcó el inicio de los frecuentes viajes que el cubano realiza al país desde entonces. Fue el 1 de mayo de 2024, a solo días de las elecciones presidenciales panameñas, celebradas el 5 de mayo de 2024. Llegó en un avión con matrícula YV-654T y una tripulación venezolana de tres pilotos. De este viaje no hay constancias migratorias en Panamá, salvo el manifiesto de vuelo.

Los pasajeros, además de Rodríguez Castro, fueron cuatro más, incluida la general de brigada cubana Ania Guillermina Lastres Morera, quien es diputada y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La militar sucedió en el cargo al presidente del poderoso Grupo de Administración Empresarial, S.A. (Gaesa), el general de División Luis Alberto Rodríguez López-Calleja –padre de Raúl Guillermo–, tras su muerte en 2022.

La general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera acompañó a Raúl Guillermo Rodríguez Castro en el vuelo privado que hizo este a Panamá en vísperas de las elecciones del 5 de mayo de 2024. La militar tiene sociedades e inmuebles en Panamá.

Gaesa, una suerte de holding de negocios de alto perfil perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, tuvo su mayor auge con el abuelo de Raúl Guillermo –Raúl Castro– y actualmente controla casi el 90% del comercio al por menor en Cuba, con aportes a la economía de la isla calculados entre el 30% y el 40%. El holding también controla buena parte de los hoteles de alta gama ubicados en Cuba.

La general Lastres Morera aparece en varias sociedades en Panamá, algunas de ellas propietarias de inmuebles en la capital panameña.

¿Vuelo importante?

Un segundo vuelo significativo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro a Panamá fue el que tuvo lugar el 1 de julio de 2024, fecha en la que tomó posesión el actual presidente de la República, José Raúl Mulino. Se desconoce si el cubano asistió a la ceremonia de inauguración del actual gobierno o a eventos relacionados.

Rodríguez Castro volvió a Cuba el 3 de julio. Pero ese mismo mes hizo otros dos vuelos a Panamá en jets privados.

Apodado ‘El Cangrejo’, el cubano Raúl Guillermo Rodríguez Castro fue visto en septiembre en la provincia de Chiriquí, donde compró valiosos bienes, de acuerdo con fuentes de inteligencia panameñas.

En 2024, en total, el cubano visitó Panamá –siempre en aviones privados– en al menos 13 ocasiones, incluidos tres viajes en octubre y tres más en diciembre de ese año. En 2025, el número de viajes no ha disminuido: al menos 10, desde mayo pasado, que incluyeron cuatro vuelos en julio y tres más en septiembre pasado. El último al que ha tenido acceso este diario fue un viaje realizado entre el 28 y el 30 de septiembre pasado.

De compras

Raúl Guillermo Rodríguez Castro y un acompañante también estuvieron en Panamá un poco antes, entre el 20 y el 22 de septiembre, cuando fueron vistos en la provincia de Chiriquí.

El 20 de septiembre –según informó el sitio reportedelaeconomía.com– la aeronave que se accidentaría días después en Maiquetía llegó a Panamá, donde permaneció hasta el 21 de septiembre. Venía de Cuba.

Los cubanos habrían estado de compras en Panamá, bienes por los que pagaron cuantioso dinero, revelaron fuentes de inteligencia que añadieron que no es la primera vez que han venido de compras a Panamá. También habrían hecho lo mismo –en fecha no precisada– en Coclé, donde el cubano tendría propiedades, aunque esta información no se ha podido corroborar.

Ramón Carretero Napolitano y Raúl Rodríguez Castro utilizaron las mismas aeronaves para circular entre Panamá, Venezuela y Cuba.

Los vuelos de Rodríguez Castro a Panamá han sido en varias aeronaves privadas, que incluyen, al menos, un vuelo en la siniestrada aeronave privada YV-3440, como ya se mencionó, y otras, también de matrículas venezolanas.

En 2025, la mayor parte de sus vuelos a Panamá ha sido en un lujoso jet Dassault Falcon 900EX Easey, registrado en San Marino –un microestado enclavado en el territorio italiano– que, curiosamente, no tiene aeropuerto alguno, pero que promociona el registro aeronáutico civil bajo su jurisdicción.

El avión de un viejo amigo

Durante 2024, Rodríguez Castro se desplazó de Cuba a Panamá mayormente a bordo de un jet ejecutivo privado: un Raytheon Hawker 800XP, con matrícula panameña HP-715. Fueron, al menos, siete vuelos en esa aeronave, que es la misma que sirvió para transportar a José Raúl Mulino a Costa Rica el 18 de abril de 2024 –poco antes de las elecciones–, cuando fue a hacer una inexplicable visita al presidente de ese país, Rodrigo Chaves.

Este Hawker 800XP con matrícula panameña ha sido usado por el empresario Ramón Carretero Napolitano, un nieto de Raúl Casto (Raúl Guillermo Rodríguez Castro) y por el hoy presidente José Raúl Mulino.

En aquella ocasión, La Prensa relató algunos detalles de ese vuelo, incluidos los nombres de los acompañantes de Mulino. Sin embargo, este último se negó a responder un cuestionario que este medio le envió entonces, así como el que le remitió este medio el pasado 20 de noviembre, en el que insistía en las preguntas que se negó a responder la primera vez y otras relativas a las actuales entregas periodísticas.

Mulino y Chaves, en el término de poco más de año y medio, se han visto al menos tres veces. La primera, cuando Mulino interrumpió su campaña electoral para ir a verlo al Palacio Presidencial de Costa Rica, poco antes de las elecciones del 5 de mayo de 2024. La segunda, en un viaje oficial de Chaves a Panamá, en agosto pasado, cuando fue recibido por el Gabinete y condecorado por el presidente Mulino.

El presidente José Raúl Mulino fue condecorado en Costa Rica por su colega Rodrigo Chaves.

La tercera ocasión en la que se vieron fue días atrás, cuando Mulino fue a San José, para sostener una reunión privada con el gobernante tico, ocasión que Chaves aprovechó para corresponderle con una importante condecoración.

Viajeros frecuentes

La información que proporcionan las entradas y salidas del país de varios de los personajes mencionados en este reportaje tiene uno o dos hilos conductores: las aeronaves y los países desde donde despegan y aterrizan.

Un dato revelador es que Ramón Carretero Napolitano viaja con suma frecuencia, desde hace décadas, a la isla de Cuba, donde mantiene estrechos lazos comerciales. Desde 2004, al menos, hay registros de sus vuelos a La Habana, aunque sus viajes de entonces no eran tan frecuentes como actualmente.

Desde 2008, sus vuelos a la isla comenzaron a hacerse más frecuentes y, un año después, empezó a visitar Venezuela, al igual que Colombia, pero por entonces, Cuba era su destino preferido.

El primer vuelo privado que hizo Carretero fue el 17 de noviembre de 2010, en el Embraer Legacy 600, con matrícula HP-1A, es decir, en el avión presidencial que por entonces estaba bajo la administración de Ricardo Martinelli. En ese viaje, Carretero partió del aeropuerto de Albrook rumbo a Cuba.

El primer vuelo privado que hizo Ramón Carretero Napolitano fue el 17 de noviembre de 2010. Lo hizo en el Embraer Legacy 600, con matrícula HP-1ª. Se trata del avión presidencial en el que por entonces volaba el presidente Ricardo Martinelli. Ese vuelo tuvo como destino La Habana, Cuba.

Para 2011, la frecuencia de sus viajes a La Habana aumentó, pero también a Colombia. Y así continuó a lo largo de los siguientes años, hasta que, a mediados de 2013, el empresario empezó a volar con mayor asiduidad a Caracas. Ese aumento de viajes a Venezuela se explicaría por el hecho de que ese año registró una sucursal de una empresa suya: Landscape Vision Corporation S.A. (Lanvicorp), que en poco tiempo se convirtió en una de las preferidas del Palacio de Miraflores.

En junio de 2014, Carretero comenzó a abandonar sus viajes en la aviación comercial. Sus vuelos a Panamá y Caracas comenzaron a hacerlos en jets privados. Y a partir de entonces incorporó más destinos, como México y Estados Unidos, y aumentó sus vuelos a Caracas y La Habana. Así prosiguió con decenas y decenas de viajes en un circuito triangular: Caracas-La Habana-Panamá, casi todos en vuelos privados durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

Pero durante dos años, Carretero Napolitano dejó de venir a Panamá. El 11 de enero de 2018 –cuando un par de meses antes se hablaba de órdenes de detención y/o conducción en Panamá contra Carretero por casos judiciales de alto perfil, como New Business y Financial Pacific–, el empresario abandonó el territorio panameño, pero esa vez lo hizo por tierra –por Paso Canoas– en la frontera con Costa Rica.

Sus vuelos a Panamá desde Venezuela volvieron a comenzar el 8 de diciembre (Día de la Madre) de 2020, y unos días después, en la víspera de la Navidad de ese año, hizo un viaje en el que Carretero se quedó en el país por espacio de casi dos semanas.

Imagen del Learjet 55, con matrícula de Venezuela, que el pasado 24 de septiembre se accidentó en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela, en el que viajaba el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano y un acompañante. En el accidente perecieron el piloto y el copiloto. Hasta ahora se desconocen las causas del accidente.

Desde entonces, Carretero ha volado decenas de veces a Panamá, Cuba y Venezuela, empleando la mayor parte de las veces dos aviones: el accidentado en Maiquetía (YV-3440), que también usó, al menos una vez, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y el HP-715, que también usó el mismo personaje cubano, al menos nueve veces, entre agosto de 2024 y julio de 2025, y el mismo que usó el presidente Mulino para ir –junto con varios acompañantes– a Costa Rica, el 18 de abril de 2024, dos semanas antes de las elecciones.

