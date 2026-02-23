Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo

Exclusivo Suscriptores

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Luis Acevedo Ureña, un abogado y presunto operador del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, ha acumulado más de $1 millón en tierras, oficinas y una residencia, de acuerdo con escrituras bancarias y de sociedades anónimas inscritas en el Registro Público.

Luis Acevedo Ureña, el abogado socio y mano derecha –e izquierda– del hoy exvicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo, señalado por múltiples fuentes como su principal operador –dentro y fuera de la esfera gubernamental– no le ha ido mal en sus proyectos y aspiraciones de negocios.

A la sombra del alto exfuncionario acumuló bienes que suman centenares de miles de dólares. Su suerte no parece estar muy alejada de la de su amigo, para el que trabajó fielmente durante la campaña electoral, previo a las elecciones de 2019, así como durante los dorados años de su mandato en el que fue el segundo al mando del Ejecutivo.

Este abogado compró y compró, mientras cumplía todo lo que le pedían y, a la vez que era empleado, negociante, mensajero y amigo, ganó poder en esas instituciones donde se le veía con la frecuencia que empieza llamando la atención, pero que con el tiempo se convierte en parte del mobiliario.

Ninguna de las fuentes consultadas para este reportaje –funcionario o exfuncionario– habló bien de Acevedo. No solo criticaron su poder, sino la parentela que logró nombrar en el Gobierno, incluida su madre y exesposa, así como por su rol de operador de Carrizo.

Acevedo habría estado al lado de su amigo y socio Gaby Carrizo con un plan que incluía negocios de él, de su socio y allegados a éste.

'La Agenda’, tres reveladoras hojas de papel que describen una serie de negocios, participación en empresas que llegarían a contratar con el Gobierno, aprobación de mina en Cerro Quema, nombramientos de cónsules, embajadores, notarios, compra de inmuebles, proyecciones de ingresos, etc.

Tres hojas de papel –con el título de “Agenda”–, por ejemplo, dejan en evidencia los planes en los que era interviniente en el nombramientos de notarios, cónsules y embajadores, proyectos en el interior del país, incluida la titulación de tierras en Pedasí (provincia de Los Santos), a través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), o la aprobación de una polémica mina de oro en Azuero, con la cual se firmó un contrato secreto de servicios profesionales de $30 mil al mes con un abogado vinculado a Acevedo.

Nuevas oficinas de Acevedo

En esa misma “Agenda”, al final de la primera página –punto 7–, hay un cuadro que evidencia planes y su posterior concreción. Por ejemplo, aparecen los nombres de cuatro sociedades, una de las cuales es White Star Properties, Inc., creada en octubre de 2020, y cuya principal actividad sería, según el documento de constitución, el “arrendamiento de bienes inmuebles propios”. En la creación de la sociedad, el nombre de Acevedo no aparecía por ningún lado, pero sí el de colaboradores en otras sociedades.

En el punto 7 (Item 1) de la “Agenda” puede leerse el nombre de la sociedad (White Star Properties, Inc.) que adquirió las oficinas desde donde hoy despacha el abogado Luis Acevedo. Pertenecían a un contador al que Acevedo le prestaba servicios legales.

Pero, poco antes de las elecciones de mayo de 2024, el nombre de Acevedo surgió como nuevo presidente. Para entonces, la sociedad ya había adquirido un local comercial. Actuó como compradora Roxana González Concepción, contadora pública. El inmueble está ubicado en el tercer piso del edificio PH Plaza Ejecutiva, en Bella Vista. Las escrituras dicen que la sociedad la adquirió por $76 mil, pagados en abonos periódicos entre agosto de 2020 y octubre de 2021.

El agente residente de White Star Properties, Inc. en 2021 era Legaltax Advisory Company, una firma de abogados, consultoría contable y de “asesoría empresarial en materia de cumplimiento y debida diligencia…”, creada en mayo de 2021, y que preside el propio Acevedo. Su sede está, justamente, en la misma dirección del inmueble comprado por Acevedo a través de White Star Properties, Inc.

A su vez, esta sociedad cambió de agente residente, reemplazado por la firma Estudio Jurídico y de Administración, otro bufete que también preside Acevedo, y cuyas oficinas están ubicadas en las que compró White Star Properties, Inc. En resumen, la mano derecha del exvicepresidente cuenta con dos bufetes con sede en una sola oficina en el edificio PH Plaza Ejecutiva.

White Stars Properties Inc., sociedad que preside Luis Acevedo Ureña y cuyo agente residente es la firma del mismo abogado, es propietaria de las oficinas.

El resto de las sociedades que aparecen en esa hoja de papel también están relacionadas con Acevedo, ya sea porque él aparece como apoderado, directivo o porque hay personas que figuran en otras sociedades vinculadas a él. ¿A qué se dedican? La respuesta es aún un misterio.

Terreno en Penonomé

La fiebre de compras continuó cuando Acevedo adquirió un terreno en Penonomé. Fue el 10 de marzo de 2022, a través de la sociedad Cerro Alto Real Estate, Inc., en la que él es suscriptor, presidente, apoderado y agente residente (Legaltax Advisory Company). La compra fue realizada a la familia Arango Carrizo, propietarios de la sociedad Aranca Enterprises, S.A.

Con la sociedad Cerro Alto Real Estate, Inc. -en la que Luis Acevedo es presidente y apoderado general, se compró una finca en Penonomé, por la que el abogado pagó en efectivo $100 mil.

Acevedo pagó $100 mil por la propiedad, que por entonces carecía de mejoras declaradas. El terreno tiene una extensión de mil 104 metros cuadrados. Es una finca –la No. 11503–, ubicada en Penonomé, que limita con la calle José Ponciano Rodríguez. No consta que el abogado haya recurrido a un crédito bancario. La habría pagado en efectivo, para lo cual tuvo que hacer abonos sucesivos de $50 mil, $20 mil y $30 mil.

Vínculos

Los lazos de Acevedo con la familia Carrizo y la provincia de Coclé parecen tener un origen temprano, que incluyó un cargo en la mina de cobre donde la madre del exvicepresidente tenía mando. Pero fue durante la campaña y gobierno de Cortizo que se afianzó esa relación, ya que Acevedo había recaudado previamente dinero para la campaña electoral de formas muy distantes de la ortodoxa y por su rol de operador del entonces vicepresidente.

Lea aquí la nota “Caja 2 del PRD: el silencio de los involucrados”

Tras el ascenso al poder de Carrizo, Acevedo se ajustó al plan trazado de antemano en ese documento llamado “Agenda”, concretando planes de la pareja Carrizo-Spiegel en el papeleo de constituir las fundaciones que hoy albergan las mansiones construidas en Penonomé, precisamente, en parte de una finca que pertenece a la sociedad Contac Global Services, Corp., de los hermanos Carrizo Jaén y de Roy Cortizo, hermano del expresidente, y de otras compradas según lo planeado en la “Agenda”.

El ganadero

Precisamente, el exvicepresidente Carrizo afirmó recientemente ser ganadero. Y, en efecto, en octubre de 2012 hubo indicios de ello. Contrajo una deuda de $227 mil con Multicredit Bank para pagar otra que tenía en el Banco Bilbao Vizcaya, a nombre de Contac Global. Tras cancelar la deuda, quedó un remanente de $90 mil que serían utilizados, según las escrituras, para comprar novillos y vientres bovinos de cría y algo más para mejorar la finca.

Pero el 23 de julio de 2019 –siete años después de adquirir esta deuda y con solo tres semanas como vicepresidente–, Carrizo pasó de pedir préstamos por unos pocos cientos de miles de dólares a casi un millón o más. La deuda con Multicredit de 2012 fue cancelada por Carrizo cuando aún estaba húmeda la tinta de su firma como nuevo vicepresidente.

Simultáneamente, suscribió otro empréstito: una línea de crédito de hasta $800 mil renovables, destinados a comprar “bovinos para comercializar”. El crédito tendría vigencia únicamente de un año a partir del primer desembolso.

¿Cuánto dinero recibió Carrizo de esa línea de crédito y cuándo canceló la deuda? Eso se desconoce, así como si hubo tales compras bovinas. Lo que sí se sabe es que Carrizo es también un gran amante de caballos finos de paso, probablemente entrenados en sus propias instalaciones –picadero y establos–, construidos en el terreno donde también edificó su mansión en Penonomé, afición esta que comparte con algunos de sus más cercanos allegados penonomeños.

José Gabriel Carrizo Jaén (Izq.) y Luis Acevedo Ureña. El segundo hizo todo el papeleo para crear las fundaciones que albergan las casas del exvicepresidente y su esposa, así como la casa de los padres de su esposa, Julieta Spiegel, en Penonomé, para lo cual parte de una finca, propiedad de la sociedad Contac Global Services, Corp, –propiedad de la familia Carrizo Jaén y de un hermano del expresidente Cortizo–, fue segregada. Foto tomada de las redes sociales.

Acevedo, el agente residente de las dos fundaciones propietarias de las lujosas residencias construidas en Penonomé (la del exvicepresidente y la de sus suegros) y de la sociedad dueña del costoso apartamento de los Carrizo-Spiegel en Costa del Este, fue desplazado y reemplazado.

Ocurrió a mediados del año pasado. Fue sustituido por la firma Spencer De León & Asociados, abogados que dan la bienvenida a sus potenciales clientes ofreciéndoles “cómo proteger tu patrimonio gracias a nuestra guía digital en donde te proporcionamos todo lo que debes saber”.

Nombramientos

Pero el hecho de que Acevedo ya no aparezca como abogado de estos instrumentos de protección de bienes patrimoniales no borran su rol en la pasada Administración. Por ejemplo, hacía recomendaciones de nombramientos para el gobierno Cortizo/Carrizo.

Un caso específico está detallado en documentos obtenidos por este medio, en los que Acevedo recomendó nombrar a algunas personas en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Esas “sugerencias” eran procesadas por Nadia del Río, funcionaria que por entonces actuaba en calidad de “secretaria ejecutiva del señor presidente”.

En el presente caso, las recomendaciones que hacía Acevedo provenían, a su vez, de un hijo de María Cristina Valdez, nombrado también en la AMP. Este funcionario se ocupaba, entre otros encargos, del envío de dinero a Panamá. Valdez, una antigua vecina de Carrizo en Penonomé, fue persona instrumental –junto con Acevedo– en la recolección y manejo de fondos irregulares de campaña en las elecciones de 2019, en la que trabajaba hombro con hombro con Carrizo y Acevedo y otras personas que fueron nombradas en el Gobierno de Cortizo con elevados salarios.

La documentación expone cómo este funcionario de la AMP –Fabio Hidalgo Valdez, el hizo de María Cristina Valdez– enviaba correos a su madre en los que detallaba cuadros de envíos de recaudaciones, aparentemente de la AMP, fuera del país.

Correos reveladores. Facsímiles de documentos en poder de Luis Acevedo, en los que él recomienda a la entonces secretaria ejecutiva del presidente Laurentino Cortizo, Nadia del Río, el nombramiento de allegados en Manila, Filipinas. El documento también contiene correos enviados por un funcionario –Fabio Hidalgo Valdez– a su madre María Cristina Valdez (persona instrumental en la recolección de fondos irregulares para la campaña de Cortizo/Carrizo en 2019) en el que se hacen proyecciones de envíos de dinero a Panamá. Valdez trabajó de la mano de Acevedo para obtener estos fondos no declarados en la campaña electoral de 2019.

Uno de esos cuadros, precisamente, está firmado por su madre. Existe otro correo, también dirigido a su madre, en el que hay dos nombramientos pendientes en Filipinas, que son los mismos que gestionó Acevedo ante Nadia del Río.

Como es evidente, los contactos hechos durante la campaña electoral se acentuaron después, cuando, desde el Gobierno, se concretaban los planes de negocios.

La Prensa envió el pasado 13 de febrero un correo con un cuestionario a Acevedo, pero este no respondió.

Próxima entrega: Oportunidades de negocios y el sueño de una casa con estatus