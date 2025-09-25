Washington prepara una nueva sesión sobre la ‘influencia maliciosa’ de China en el Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Primero lo hizo el Senado estadounidense, en enero pasado. Ahora, es el Congreso el que está convocando a una “sesión informativa” para examinar “cualquier posible influencia maliciosa o influencia directa” del Partido Comunista Chino en Panamá y su canal interoceánico.

En una nota dirigida al secretario de Transporte, Sean Duffy, el congresista republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, solicita información sobre los planes para contrarrestar la influencia china en Panamá y “garantizar que se mantenga la seguridad y la neutralidad del canal”.

La nota tiene fecha del 24 de septiembre de 2025, el mismo día en que el presidente José Raúl Mulino habló en la Asamblea General de Naciones Unidas y rechazó cualquier presencia o injerencia extranjera en el manejo de la vía.

“El Canal es y seguirá siendo panameño”, clamó Mulino. Es el mismo discurso que ha enarbolado desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, insistió en que el Canal es administrado por China y reclamó que su país recuperaría ese control.

En su nota al secretario Duffy, Comer sostiene que Panamá “ha manifestado interés en expulsar la influencia” del Partido Comunista Chino (como lo demuestra el hecho de poner fin al acuerdo de Ruta de la Sede), pero “la situación sigue siendo delicada y requiere supervisión”. Por tanto, el comité, “en su labor de supervisión sobre este asunto”, solicita al Departamento de Transporte celebrar una sesión informativa antes del 1 de octubre (es decir, en menos de una semana), para abordar el siguiente cuestionario, que La Prensa transcribe textualmente:

¿Cuál es el papel del Departamento de Transporte en contrarrestar la influencia del PCCh en el canal y sus proyectos auxiliares? ¿Cuál es el papel del Departamento de Transporte en garantizar que las empresas estadounidenses tengan oportunidades para invertir en infraestructura panameña en procesos libres de corrupción? En caso de que se rompa el tratado de neutralidad, ¿bajo qué autoridades puede el Departamento de Transporte asumir la operación del canal y, de ser así, cuán rápidamente?

Comey también hace un grave señalamiento sobre los puertos Balboa y Cristóbal, operados por la hongkonesa Hutchison: asegura que han sido implicados “repetidamente” en el contrabando de precursores de fentanilo y que su propietario, Li Ka-Shing, pertenece a “sindicatos del crimen organizado chino que trabajan para promover los intereses del Partido Comunista Chino en Occidente”.

Información en desarrollo...