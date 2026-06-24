Avatares, IA y un balón inteligente: la tecnología también juega en el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las herramientas en uso no solo impactarán la forma en que se toman las decisiones arbitrales, sino también la experiencia de los aficionados.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que dio inicio este 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, se desarrolla en medio de una era digital en la que millones de personas alrededor del mundo siguen las jugadas y los partidos en tiempo real.

Este torneo no solo marcará un antes y un después por ser la primera edición con 48 selecciones participantes, sino también porque se perfila como una de las competencias futbolísticas más tecnológicas de la historia, con herramientas que no solo impactarán la forma en que se toman las decisiones arbitrales, sino también la experiencia de los aficionados.

En su sitio oficial, la FIFA anunció que durante esta competencia se implementarán nuevas tecnologías potenciadas por inteligencia artificial, presentes incluso en el Trionda, el balón oficial del torneo.

Balón oficial fue anunciado en 2025, se llama Trionda e integra nuevas tecnologias. Foto: Archivo LP

De acuerdo con la Federación, este esférico incorpora un sensor de movimiento de última generación capaz de enviar datos precisos al Árbitro Asistente de Video (VAR) en tiempo real. Esta herramienta ayudará a los árbitros en la toma de decisiones, especialmente en jugadas relacionadas con el fuera de juego.

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Además, se implementó un asistente de inteligencia artificial denominado Football AI Pro, disponible para las 48 selecciones participantes. Esta plataforma permitirá realizar análisis antes y después de cada encuentro mediante el acceso a millones de datos futbolísticos y la generación de informes en texto, video, gráficos y visualizaciones en 3D, con el objetivo de democratizar el acceso a herramientas avanzadas de análisis.

Realizaron un escaneo de cada jugador antes del torneo y la IA usará ese elemento, para integrarlo a los analisis del VAR. Foto: Archivo LP

Por otro lado, la FIFA anunció la creación de avatares tridimensionales de los jugadores. Para ello, los futbolistas fueron escaneados antes del torneo, permitiendo a la inteligencia artificial generar réplicas digitales precisas. Asimismo, se incorporó una versión mejorada de las imágenes captadas desde la perspectiva de los árbitros para su retransmisión.

Estas innovaciones se combinan con modelos digitales alimentados por cámaras y sensores instalados durante los partidos. Gracias a ello, cuando se produzca una jugada polémica, el sistema podrá reconstruir la acción en tres dimensiones con una precisión superior a la de las herramientas utilizadas actualmente.

Integran una nueva cámara arbitral con una mejor estabilización y calidad de imagen. Foto: Archivo LP

De esta manera, los espectadores podrán observar recreaciones tridimensionales de las jugadas, conocer la posición exacta de cada jugador, identificar el momento preciso de un pase e incluso visualizar qué parte del cuerpo determinó si una acción fue o no válida.

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Otra de las novedades es la incorporación de una nueva cámara arbitral. Sus imágenes serán transmitidas con ayuda de inteligencia artificial, permitiendo estabilizar la imagen, reducir el desenfoque provocado por movimientos rápidos y ofrecer una visión más clara desde el punto de vista del árbitro.

Todas estas innovaciones fueron diseñadas con el objetivo de reducir errores arbitrales, hacer más transparentes las decisiones, mejorar la experiencia televisiva y democratizar el análisis táctico para que incluso las selecciones con menos recursos puedan acceder a herramientas tecnológicas avanzadas.