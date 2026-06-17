Banco Nacional lanza los Concursos de Arte Banconal 2026 e incorpora premio de fotografía de prensa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Banco Nacional de Panamá (Banconal) anunció el lanzamiento oficial de la edición 2026 de los Concursos de Arte Banconal, durante un acto realizado en la Casa Museo de la institución, ubicada en la Calle 34 Este (entre Avenida Cuba y Avenida Justo Arosemena).

En los últimos cinco años, el certamen ha reunido a más de 2,500 artistas y creadores en distintas disciplinas.

Para esta nueva edición, el concurso incorpora la categoría “Fotografía de Prensa”, la cual estará dedicada al reportero gráfico Alcides Tille Rodríguez, reconocido por su trabajo en la documentación visual de la memoria política, social y cultural del país.

“Este año incorporamos a los Concursos de Arte Banconal el premio ‘Fotografía de Prensa’, dedicado al F1, como se conocía popularmente al reportero gráfico Alcides ‘Tille’ Rodríguez, quien a través de su lente inmortalizó la memoria política, social y cultural de nuestro país”, expresó Javier Carrizo Esquivel, gerente general de Banconal.

[Lea también: Fallece el reportero gráfico Alcides Rodríguez, pilar del fotoperiodismo en Panamá]

Durante 2025, la plataforma registró una cifra récord de postulaciones, reflejando el creciente interés de artistas emergentes y consolidados por formar parte de esta iniciativa. Los premios superan los $60,000 y abarcan disciplinas como pintura, fotografía, escultura, video y escritura.

“Estamos convencidos de que impulsar el arte y la cultura también es construir país. A través de estos concursos promovemos espacios de expresión, inclusión y desarrollo humano que fortalecen nuestra identidad y contribuyen a una sociedad más competitiva, equitativa y sostenible”, añadió el gerente general.

Banco Nacional lanza los Concursos de Arte Banconal 2026. Foto/Cortesía

Banconal extendió la invitación a artistas residentes mayores de edad a participar en esta nueva edición, destacando el arte como herramienta para contar historias, preservar raíces y proyectar el Panamá del futuro.

A continuación, podrá conocer las bases de los Concursos de Arte Banconal.