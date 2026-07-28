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    Carín León lidera las nominaciones a Premios Juventud 2026 con nueve candidaturas

    Por primera vez, el evento se entregará en Europa. La gala será el 3 de septiembre en el Anfiteatro Starlite de Marbella, España.

    EFE
    Carín León lidera las nominaciones a Premios Juventud 2026 con nueve candidaturas
    El cantante mexicano Carín León lidera nominaciones de los Premios Juventud 2026. EFE

    El cantante mexicano Carín León lidera con nueve nominaciones la decimotercera edición de los Premios Juventud, que este año se celebrará por primera vez en Europa, el próximo 3 de septiembre en Marbella (España), según anunció este martes TelevisaUnivision.

    Le siguen con siete nominaciones cada uno el colombiano Beéle, la puertorriqueña Kany García y su compatriota Rauw Alejandro, y con seis, Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi.

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    La edición de 2026 cuenta con 50 categorías que reconocen a artistas de la música, la televisión, el ‘streaming’, los creadores de contenido, la cultura pop, y una nueva, ‘Creator de España’, para reconocer al talento digital español.

    Los premios se entregarán el 3 de septiembre en el Anfiteatro Starlite de Marbella, como parte de PJ Fest, una nueva plataforma que extenderá las actividades de Premios Juventud durante seis días, con eventos en Miami, Houston, Los Ángeles y Marbella.

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    La gala será transmitida en Estados Unidos por Univision, UNIMÁS, Galavisión, YouTube y ViX, y en México por Canal 5.

    La votación para elegir a los ganadores está abierta desde este martes y permanecerá disponible hasta el 10 de agosto en la página de internet de los galardones.

    EFE

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