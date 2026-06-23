El corazón también se enferma por lo que no comemos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una de las principales causas de defunción en el mundo son las enfermedades cardíacas y una porción importante de los fallecimientos podría estar relacionada con algo tan común y fácil de cambiar como la dieta.

Un análisis publicado en marzo de 2026 por el estudio Global Burden of Disease, que se encarga de medir la salud poblacional en el mundo de forma anual, encontró que las dietas “subóptimas” estuvieron relacionadas con 4.06 millones de muertes por cardiopatía isquémica.

La investigación, que abarcó 204 países y territorios entre 1990 y 2023, reveló que los principales problemas dietéticos que contribuyen a estas defunciones son el bajo consumo de frutos secos y semillas, cereales integrales y frutas, además del alto consumo de sodio.

Uno de los aspectos que destaca el documento es que, mientras en países de altos ingresos el problema viene de alimentos dañinos como carnes procesadas y bebidas azucaradas, en países de bajos ingresos el riesgo es la insuficiencia de los alimentos necesarios.

la falta de alimentos saludables podría estar afectando la salud cardiovascular.Foto: Elysée Fernández/LP

Lo cierto es que la dieta desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, por lo que el estudio sugiere que los esfuerzos de salud pública —que históricamente se han centrado en combatir la desnutrición y la falta de alimentos esenciales— más allá de enfocarse en la cantidad de alimentos vea la calidad de lo que se está consumiendo.

En Panamá, la realidad de la mortalidad detrás de las enfermedades cardiovasculares es similar a la del resto del mundo. De acuerdo con información compartida a finales de 2025 por el Ministerio de Salud, representan aproximadamente el 30% de todas las muertes anuales.

Para el cardiólogo Juan Hurtado Mendoza, esa estadística responde a varios factores, entre los que, si bien está presente la dieta, también se añaden factores de riesgo como la diabetes, los hábitos de vida poco saludables, la hipertensión y el colesterol elevado.

Doctor Juan Hurtado Mendoza. Foto: Cortesía.

Resaltó que, al menos en Panamá, el sedentarismo es un importante factor a tomar en cuenta, ya que es uno de los principales detonantes. “A día de hoy la principal causa es el sedentarismo, no hacer ejercicio, tener un bajo gasto energético diario y no cumplir con al menos la recomendación de 150 minutos de actividad física moderada a la semana”, señaló.

El especialista dijo que cada vez es más frecuente observar en consulta a pacientes jóvenes con cardiopatía isquémica. “Tenemos pacientes de 30 a 40 años, que es una persona joven que trabaja, muchos tienen hijos pequeños, están en una etapa de la vida muy productiva, y tenemos cada vez más pacientes en ese rango de edad”, manifestó. Incluso, dijo que recientemente ha recibido pacientes de 20 años con esa condición.

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La razón detrás de este incremento, según el doctor, responde a factores como la dieta que llevan, la falta de actividad física y sufrir de enfermedades como presión o colesterol alto sin tener conocimiento de ello, porque no solían realizarse chequeos de salud periódicos.

Lo que nos falta en el plato

El estudio revela que, a nivel global, el grupo de alimentos que menos presencia tiene en la dieta de las personas es el de frutos secos y semillas. De igual forma, se menciona la falta de cereales integrales, a cuyo bajo consumo se le atribuye una de las principales causas de muerte y discapacidad.

En países con un índice sociodemográfico bajo y medio, la falta de consumo de legumbres y fibras también representa un riesgo importante. También se mencionan los vegetales y se señala cómo en el continente americano existe una gran deficiencia de consumo de este grupo de alimentos.

Para finalizar este grupo al que se ha llamado “alimentos protectores”, el documento menciona los que contienen omega-3, es decir, los pescados y los mariscos, ya que en muchas poblaciones se observó una deficiencia importante de ácidos grasos saludables.

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La investigación también apunta los beneficios de llevar una dieta saludable y, en el caso de los frutos secos, señala la importancia de reconocer cuáles se deben consumir. Se recomienda que los escogidos sean aquellos que no tienen un alto contenido de sodio o azúcares.

En cuanto al omega-3, se afirma que es el “nutriente que tiene mayor evidencia en cardiología preventiva”, ya que ayuda de distintas formas al corazón: reduce los triglicéridos y la inflamación de las arterias, mejora la circulación en el cuerpo y reduce el riesgo de trombosis. Dónde hallarlo: “pescados azules” como el salmón, la sardina o el atún.