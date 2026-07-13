El huevo, un alimento pequeño con un gran aporte nutricional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El consumo de huevo durante el embarazo es altamente recomendado debido a su aporte de nutrientes críticos para el desarrollo del bebé y la salud de la madre.

Pocos ingredientes en la cocina son tan versátiles y hasta democráticos como los huevos. Están presentes en el desayuno del empresario, en la cena del estudiante, en la preparación de los platos más dulces o en la mesa de quienes se encuentran en desventaja económica.

Durante años este alimento fue cuestionado por su capacidad de elevar los niveles del colesterol malo (LDL), ese que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, hoy su consumo está respaldado como parte de una alimentación saludable. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el huevo es una fuente fundamental de nutrientes esenciales para todas las etapas de la vida, ya que proporciona vitaminas A y B12, zinc, colina y proteína de alta calidad.

¿Qué hace al huevo un alimento tan completo?

La información señala que, por ejemplo, 100 gramos de huevo de gallina pueden aportar hasta un 29% de la ingesta diaria recomendada de vitamina A y un 48% de vitamina B12 en mujeres en edad reproductiva, superando a otros alimentos que también proporcionan estos nutrientes, como la leche o el yogur.

De acuerdo con la nutricionista Laura Gómez, el huevo también aporta aminoácidos esenciales, vitaminas D, E y K, además de minerales. Asimismo, es fuente de colina, un nutriente esencial para el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso.

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Según la información compartida por la FAO, la vitamina A que aporta este alimento es crucial para la salud ocular, la piel, el intestino y los pulmones. Además, contribuye a la recuperación tras enfermedades. También se señala que el consumo de huevos ayuda a prevenir la deficiencia de vitamina A, considerada una de las principales causas de ceguera prevenible en el mundo.

Infografía: LP/Itzaly Pérez

Por su parte, la vitamina B12 es vital para el desarrollo neurológico y la formación de células sanguíneas. Mientras tanto, el zinc es necesario para la actividad de más de 300 enzimas y desempeña funciones críticas en el crecimiento, el desarrollo y la respuesta inmunológica.

La colina, nutriente que se concentra principalmente en la yema del huevo, es esencial para la formación de nuevas células y para mantener la estructura y el funcionamiento de las membranas celulares, procesos clave para el crecimiento y la salud del organismo.

La combinación de aminoácidos y proteínas presente en el huevo es considerada el estándar para medir la calidad proteica de otros alimentos, señala la información.

De acuerdo con la licenciada Gómez, la recomendación que se brinda a los pacientes es consumir el huevo siempre cocido, ya que así se aprovecha mejor la proteína y “no se corre el riesgo de contraer salmonela u otra enfermedad transmitida por los alimentos”.

Aliado durante el embarazo

El consumo de huevo durante el embarazo es altamente recomendado debido a su aporte de nutrientes críticos para el desarrollo del bebé y la salud de la madre. Según las fuentes consultadas, un solo huevo al día proporciona a las mujeres embarazadas una parte importante de las vitaminas esenciales para el adecuado desarrollo neurológico y la formación de células sanguíneas del feto.

De acuerdo con la nutricionista, el consumo de este alimento depende “de los requerimientos de proteína de cada persona, los cuales varían según la edad, el nivel de actividad física y los objetivos nutricionales”.

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Asimismo, señala que la evidencia científica actual indica que “consumir huevo no aumenta el colesterol. El colesterol alto está más vinculado al consumo excesivo de grasas saturadas en la alimentación y a otros factores relacionados con el estilo de vida”.

La especialista manifestó que no existe un límite establecido para el consumo de huevo y que la cantidad depende de los requerimientos individuales de proteína. Como ejemplo, explicó que dos huevos aportan entre 12 y 14 gramos de proteína y pueden cubrir una parte importante de las necesidades diarias.

A pesar de los múltiples nutrientes que aporta este alimento, en 2025, de acuerdo con el Informe Productivo del Sector Ovoavícola Latam 2025 de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), en Panamá se consumieron unas 205 unidades por persona al año, alrededor de 99 menos que el promedio regional, donde el consumo alcanza las 304 unidades por persona al año.