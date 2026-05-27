El mundo según Mafalda llega a la Ciudad de las Artes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tiene seis años, es fanática de The Beatles, odia la sopa y está llena de preguntas: Mafalda, el legendario personaje del artista argentino Quino, llegó a la Ciudad de las Artes este 26 de mayo, con su exposición “El mundo según Mafalda”, que estará abierta a todo público de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Esta exposición nos presenta no solo a Mafalda, sino también a su familia y la historia de sus amigos. La introducción de los personajes se da a través de enormes réplicas de libros (elaboradas con yeso). En la portada está el dibujo del personaje y en la parte de atrás se narra su historia. Estos libros dan la bienvenida a las salas interactivas.

En la entrada de la exposición te reciben unos enormes libros en donde se cuentan las historias de quienes acompañaron a Mafalda en sus aventuras.Foto: Anel Asprilla/LP

Entre libros gigantes, dibujos en blanco y negro y frases cargadas de ironía, los presentes recorrían las salas leyendo las historietas, tomándose fotos y soltando risitas entre divertidas e incómodas, como solo un infante, con sus observaciones inteligentes y preguntas intensas, podría lograrlo.

Aunque en un principio la mayoría de los asistentes eran adultos, con el pasar de las horas más niños fueron llegando, incluso vestidos con sus uniformes escolares, a leer y a descubrir a Mafalda y su mundo, un personaje que sigue siendo actual.

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Esta exposición es además una forma de divertir y entretener a personas de todas las edades, promoviendo la lectura y el arte, y es un espacio casi libre de pantallas, pues en la sala de Mafalda hay una televisión que, aunque bastante antigua, presenta míticas caricaturas como Los Picapiedras y El Pájaro Loco, de las favoritas de la pequeña argentina. En la sala se pueden encontrar objetos con los cuales los visitantes pueden recrear escenas del comic, entre ellos, los personajes, los globos de diálogo y escenarios de sus viñetas.

Se busca integrar a las personas de todas las edades en la cultura en una puesta en escena libre de pantallas y muy interactiva. Foto: Anel Asprilla/LP

Esta exposición llega a este centro de arte como una iniciativa de integración cultural, para acercar a los niños y sus familias a la cultura latinoamericana. Lucía Meza, representante del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destacó que Mafalda promueve el pensamiento crítico, la convivencia familiar y la reflexión sobre cómo construir una mejor sociedad.

La exposición está llena de dibujos, frases irónicas y pensamientos revolucionarios para los curiosos que quieran recorrer las salas, mientras leen a una Mafalda que cuestiona al sistema, defiende la paz mundial y aboga por los derechos humanos.

La vibra es nostálgica, pero también cercana para quienes no crecieron leyendo las historietas.

Aunque en un principio los adultos eran quienes reinaban, con el pasar de las horas cada vez más niños llegaban a descubrir a Mafalda. Foto: Anel Asprilla/LP

Por su parte, Sabina Villagra, curadora de la exposición, explicó que traer “El Mundo según Mafalda” a Panamá fue un proceso largo y es un orgullo para el equipo organizador. Indicó que la obra de Quino sigue vigente porque abordó desde los años 1960 temas que hoy continúan siendo relevantes, como los derechos de las mujeres y el medioambiente.

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Mafalda nació en 1962 de la mano del historietista argentino Quino, cuyo nombre real era Joaquín Salvador Lavado.

Inicialmente, el personaje había sido creado para una campaña publicitaria de electrodomésticos, pero el proyecto nunca se concretó. Dos años después, en 1964, Mafalda apareció oficialmente en un semanario argentino y comenzó a publicarse dos veces por semana.

En un principio fue hecha para una campaña publicitaria, esta nunca vió la luz y dos años después se publicó como tira cómica en un semanario. Foto: Anel Asprilla/LP

A pesar del gran éxito de esta pequeña revolucionaria, su historieta final aparece el 25 de junio de 1973, cuando Quino hace que los personajes se despidan de los lectores.

Más de seis décadas después de su creación, Mafalda sigue preguntándose por la paz, la justicia y el futuro del mundo. Y quizás esa sea la razón por la que todavía conecta con nuevas generaciones.