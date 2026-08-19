¿Están a salvo los tiburones del Pacífico panameño? Un estudio pone la lupa sobre la pesca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un estudio del Smithsonian reconstruyó la abundancia histórica de tiburones en las costas de Panamá y advierte sobre los efectos de la pesca y los cambios del océano.

Más del 98% de la pesca de Panamá se concentra en el Pacífico, una presión que se ha intensificado especialmente desde la década de 1980. Sin embargo, un estudio del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), publicado en la revista Science, muestra que los arrecifes de esta costa todavía conservan una señal histórica de abundancia de tiburones que contrasta con la situación del Caribe.

La investigación encontró que, antes de la pesca intensiva, los arrecifes del Pacífico panameño tenían aproximadamente 20 veces más tiburones que los del Caribe. Para reconstruir esa diferencia, los científicos analizaron 3,497 dentículos dérmicos, pequeñas estructuras parecidas a dientes que los tiburones desprenden durante toda su vida y que pueden permanecer conservadas en los sedimentos durante millones de años.

Al comparar sedimentos de ambas costas, incluidos restos de entre 7 mil y 3 mil años de antigüedad, los investigadores encontraron que la acumulación de dentículos en el Caribe ha disminuido alrededor de 75%. En el Pacífico, en cambio, los niveles actuales no presentan una diferencia estadísticamente significativa frente a la referencia prehistórica utilizada en el estudio.

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Pero ese resultado no significa que los tiburones del Pacífico estén fuera de peligro. Los propios investigadores advierten que el registro de los últimos 100 años podría ocultar disminuciones más recientes, debido a que la pesca dirigida a tiburones se intensificó en las últimas décadas. Además, los cambios en las condiciones oceanográficas podrían reducir la capacidad de recuperación de estas poblaciones.

El Pacífico panameño tenía muchos más tiburones que el Caribe antes de la pesca intensiva.Foto: Cortesía.

El estudio también plantea que las diferencias naturales entre ambos océanos deben tomarse en cuenta al evaluar el estado de los tiburones. El Golfo de Panamá es altamente productivo debido a su afloramiento estacional, que lleva nutrientes desde las profundidades y sostiene una mayor cantidad de depredadores.

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Por ello, utilizar al Pacífico como referencia para determinar cuántos tiburones debería tener un arrecife del Caribe podría llevar a establecer metas de conservación equivocadas por un orden de magnitud.

La advertencia, entonces, no es que los tiburones del Pacífico estén a salvo, sino que su aparente resistencia histórica no debería confundirse con inmunidad frente a la presión pesquera y a los cambios del océano.