Google puede alertarte antes de un sismo, pero no en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El sistema utiliza millones de teléfonos Android para detectar los primeros movimientos de un sismo y enviar advertencias.

Un terremoto puede ocurrir sin previo aviso pero la tecnología podría ganar segundos valiosos, a través del sistema de alertas sísmicas de Google, mismo que utiliza los sensores de millones dispositivos para detectar los primeros movimientos de un sismo y advertir a los usuarios a través de una alarma que podrían estar en riesgo.

Esta función disponible en teléfonos android volvió a cobrar relevancia a partir del terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio que a la fecha ya ha dejado más de 900 fallecidos y miles de desaparecidos.

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Su objetivo es ofrecer segundos de anticipación cuando las condiciones lo permiten, complementando, pero no sustituyendo, los sistemas oficiales de alerta y las medidas de preparación.

Un teléfono móvil es, en esencia, una pequeña computadora equipada con múltiples sensores. Entre ellos está el acelerómetro, capaz de detectar cambios en el movimiento y su intensidad, una función que, por ejemplo, permite que la pantalla gire automáticamente al colocar el dispositivo en posición horizontal.

Aunque la información que registra un solo teléfono tiene poco valor por sí sola, el sistema Android analiza de forma anónima los datos de miles de dispositivos y, a partir del patrón con el que se propagan las ondas sísmicas, puede identificar un terremoto en desarrollo.

De acuerdo con la información en el centro de ayuda de Google, el proceso es sencillo, solo se debe entrar a la aplicación de Configuración, buscar la frase “Alerta de sismos” y activar las alarmas.

De igual forma, cuando se trata de la activación de Servicio de localización de Emergencia (ELS), el proceso es similar, pero en su lugar se debe buscar la frase “Servicio de localización de emergencia”.

En Panamá, la opción aún no se encuentra disponible. Foto: Captura de pantalla.

Sin embargo, en Panamá esta opción no está disponible. La razón detrás de ello aún es desconocida y la única información disponible señala que esta función no está “disponible en la región”.

Aunque el sistema puede ofrecer segundos valiosos para reaccionar, Google aclara que las alertas no predicen terremotos ni garantizan que todos los usuarios las reciban. Aun así, representan una herramienta adicional para reducir riesgos, especialmente en zonas con alta actividad sísmica.