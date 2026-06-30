Panamá, 30 de junio del 2026
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    Fases de la luna

    La Luna de Fresa llega a iluminar el cielo

    Aunque su nombre hace pensar en un tono rosado, su origen está ligado a una antigua tradición indígena.

    Alis Fernández Aguilar
    La Luna de Fresa llega a iluminar el cielo
    La luna aunque no es rosa, suele observarse más imponente debido a la posición del sol. Foto: Archivo

    Cuando el Sol se oculte y el cielo comience a oscurecerse, una de las lunas llenas más famosas del año aparecerá sobre el horizonte. La llaman la Luna de Fresa, aunque no será roja, rosada ni tendrá un aspecto diferente al de cualquier otra luna llena.

    Su nombre, en realidad, tiene poco que ver con su apariencia. Se remonta a varios siglos atrás, cuando los pueblos originarios de América del Norte utilizaban las fases de la Luna para marcar el paso de las estaciones. La luna llena de junio recibía este nombre porque coincidía con la temporada de cosecha de fresas silvestres.

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    En Panamá, el fenómeno podrá observarse alrededor de las 6:55 de la tarde, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Al tratarse de una luna llena, no será necesario utilizar telescopios ni equipos especializados para disfrutarla.

    A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando la Luna de Fresa coincidió con un lunasticio, un fenómeno poco frecuente en el que la órbita de la Luna alcanza sus extremos máximos, haciendo que parezca recorrer un camino inusual por el cielo, este año no se espera esa coincidencia. Según la revista National Geographic, ambos eventos no volverán a presentarse al mismo tiempo hasta 2050.

    Para apreciarla en las mejores condiciones, los especialistas recomiendan alejarse de las zonas urbanas y buscar un lugar con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado, preferiblemente poco después de su salida.

    Alis Fernández Aguilar

    Periodista Multimedia

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