‘Maestra Vida’, el musical de Rubén Blades, llegará a Puerto Rico en noviembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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‘Maestra Vida, el musical’, una adaptación panameña inspirada en la obra de Rubén Blades, llegará a Puerto Rico el sábado 28 de noviembre de 2026, se anunció este viernes.

La función está programada para las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

Según los productores, la presentación representa un hito para la cultura panameña, al tratarse de la primera obra netamente panameña que se estrena en el extranjero.

De un álbum emblemático al escenario

‘Maestra Vida’ es considerada la primera ópera salsa original, compuesta por Rubén Blades y grabada en estudio con la incorporación de instrumentos sinfónicos. El álbum fue producido por Willie Colón en 1980 para el sello Fania Records y está dividido en dos partes.

‘Maestra Vida, el musical’ ha tenido varias temporadas en Panamá, donde ha reunido teatro, música y danza para recrear las historias y personajes concebidos por Rubén Blades.

La obra teatral retoma ese universo narrativo y lo lleva al escenario a través de una adaptación panameña que fusiona teatro, música y crítica social. La puesta en escena reúne a más de 50 artistas.

A la propuesta escénica se suma el acompañamiento en vivo de Roberto Delgado & Orquesta, lo que permite trasladar al teatro la riqueza musical de la obra de Blades.

El musical permite reencontrarse con algunos de los personajes emblemáticos del universo narrativo del cantautor panameño, entre ellos Manuela, Carmelo Da Silva, Ligia Elena, Adán García, Juan Pachanga y Pedro Navaja.

La puesta en escena incluye canciones de ‘Maestra Vida Parte I’ y ‘Maestra Vida Parte II’, además de otros temas de Blades como Sin tu cariño, Ligia Elena, y Amor y Control.