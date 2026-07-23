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    Pitbull se suma a la Semana Billboard de la Música Latina 2026

    EFE
    Pitbull se suma a la Semana Billboard de la Música Latina 2026
    El artista cubano se encuentra en medio su gira global ‘I’m Back’ en este momento. Foto: EFE.

    Pitbull será uno de los artistas participantes en la Semana Billboard de la Música Latina 2026, que tendrá lugar el próximo octubre en Miami Beach, Estados Unidos, y que también contará con la presencia de otras cantantes destacadas como Lola Índigo y Kany García.

    El cantante estadounidense de origen cubano participará en el evento mientras se encuentra inmerso en su gira global ‘I’m Back’, que recorre América del Norte y Europa hasta finales de año.

    En el marco de esta gira, Pitbull batió recientemente un récord Guinness por reunir en el Hyde Park de Londres a casi 70 mil personas que usaron calvas postizas de manera simultánea, en honor al artista.

    Pitbull se suma a la Semana Billboard de la Música Latina 2026
    Recientemente batió un record al reunir en Londres más de 70 mil personas con una calva postiza de forma simultánea. EFE

    La Semana Billboard de la Música Latina está considerada el mayor encuentro de la industria musical en español por reunir a ejecutivos y artistas, y tendrá lugar del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Faena Forum de Miami Beach.

    La organización reveló ayer los nombres de los primeros artistas, entre los que figuran la española Lola Índigo, la colombiana Greeicy y los puertorriqueños Jay Wheeler y Kany García.

    A estos nombres se les suman los de los colombianos Jessi Uribe, Paola Jara y Ryan Castro, la puertorriqueña RaiNao, el argentino Trueno, y la banda Rawayana y la cantautora Zhamira, ambos de Venezuela.

    [También podría leer: Gobierno chileno autoriza conciertos de BTS en Santiago en octubre y termina incertidumbre]

    El evento coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebrarán en Miami el jueves 22 de octubre y se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock.

    El encuentro del año anterior celebró 12 años consecutivos de crecimiento de la música latina, que ahora es el cuarto género más grande de la música en Estados Unidos, al reunir a artistas como Daddy Yankee, Pablo Alborán, Carín León, Aitana y Laura Pausini.

    EFE

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