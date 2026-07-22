Gobierno chileno autoriza conciertos de BTS en Santiago en octubre y termina incertidumbre

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Las autoridades autorizaron los conciertos de BTS luego de semanas de incertidumbre y protestas de los seguidores del grupo.

Los conciertos de la banda surcoreana de K-Pop BTS, programados para octubre en Chile, fueron autorizados este martes por las autoridades para realizarse en el Estadio Nacional de Santiago, poniendo fin a semanas de incertidumbre tras la negativa inicial respecto al uso del recinto deportivo aludiendo a razones técnicas.

Según informó el Instituto Nacional del Deporte (IND) en un comunicado, la disponibilidad de estadio, para el 14, 16 y 17 de octubre, fue aprobada “luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto”, medidas que permitirían reducir el impacto sobre el césped de la cancha.

Evitar la circulación de maquinaria pesada por el pasto y realizar maniobras de producción mediante grúas desde la pista atlética son algunos de los cambios que detalló la autoridad, enfocadas principalmente en los trabajos para montar el escenario 360° que despliega la banda para sus espectáculos internacionales.

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Las modificaciones, a las que se suman métodos de protección y ventilación del césped, “cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial”, de acuerdo con el IND.

La instalación del escenario con el que se presenta BTS era una de las principales preocupaciones de la institución chilena, que había manifestado la necesidad de cambios para no poner en riesgo eventos como un partido de la selección nacional de fútbol o la Teletón 2026 por daños a la infraestructura.

Tanto fue el rechazo que causó la suspensión del evento a principios de julio que miles de fanáticas -conocidas como ‘ARMY’- protestaron en las calles de la capital chilena con consignas como ‘BTS al Nacional’ o ‘Ni la música ni el arte dañan estadios’, desplazándose por la principal avenida santiaguina hasta el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno chileno.

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El revuelo se generó principalmente porque cerca de 200 mil entradas se agotaron a comienzos de abril, pese a que la productora no contaba con las autorizaciones oficiales.

BTS, considerado el grupo surcoreano más exitoso de la historia y que no visita Chile desde hace más de una década, tiene un ‘ejército’ de seguidores por todo el mundo.

Fue el primer grupo en la historia en dar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el primero, desde los británicos The Beatles, en colocar cuatro álbumes número uno en Estados Unidos en dos años.