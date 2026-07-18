¿Quiénes cantarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Además de coronar al nuevo campeón del mundo, la final del Mundial 2026 marcará un hito al incorporar por primera vez un espectáculo de medio tiempo.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enfrentará este domingo 19 de julio a Argentina y España, no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un hecho inédito en la historia del torneo: por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo, al estilo del tradicional show del Super Bowl.

El evento se realizará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), y tendrá una duración aproximada de 17 minutos.

La FIFA anunció que el espectáculo de clausura estará bajo la dirección de Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, y reunirá a figuras de la música internacional de distintos géneros.

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Entre los artistas previstos para el show figuran Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, el cantante y compositor nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y Coldplay, que se presentará junto al coro infantil PS22, según lo ha anunciado la FIFA.

El espectáculo también contará con la participación de los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets”, como parte de una iniciativa del Fondo de Educación FIFA Global Citizen, que busca promover el acceso de niños y jóvenes a una educación de calidad.

Ceremonia de clausura

Antes del inicio del partido también se llevará a cabo la ceremonia oficial de clausura del Mundial, para la cual la FIFA ha previsto la participación de reconocidas figuras de la música y el entretenimiento.

Está previsto que Laura Pausini y Robbie Williams interpreten el himno oficial de la FIFA, “Desire”, mientras que la cantante Jennifer Hudson ofrecerá una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.

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La gran final

El encuentro entre Argentina y España se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, con capacidad para aproximadamente 82,500 espectadores durante el Mundial.

El partido comenzará a las 2:00 p.m., hora de Panamá, y coronará al campeón de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones y organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.



