¿Quieres diseñar el logo del Museo Reina Torres de Araúz? Abren concurso nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de agosto de 2026 y la participación será completamente digital.

Resguardando parte de la memoria histórica y cultural del país a través de sus colecciones, el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz es considerado el principal museo de antropología de Panamá. Este recinto fue abierto al público como el Museo del Hombre en 1976, pero en 1983, mediante la Ley No. 7 de ese año, recibió el nombre de su principal gestora y fundadora, la antropóloga panameña Reina Torres de Araúz.

A pesar de que las instalaciones del edificio permanecen cerradas y bajo restauración, el museo vuelve a ser noticia tras la publicación en la Gaceta Oficial, de la convocatoria al Concurso Nacional para el Diseño del Logotipo del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA), mediante la Resolución No. 122-2026 del Ministerio de Cultura.

En el documento se especifica que los participantes deben ser panameños por nacimiento, mayores de edad, residentes o no en el territorio nacional, así como panameños por naturalización con más de cinco años de residencia comprobada en el país.

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Los interesados deberán descargar el formulario de inscripción en formato PDF desde el sitio web oficial del Ministerio. La entrega de la propuesta será estrictamente digital y deberá completarse a más tardar el 15 de agosto de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El museo se encuentra cerrado desde el año 2013. Foto:LP/ Elyseé Fernández

Una vez realizada la aplicación a la convocatoria y recibida la confirmación del sistema, el participante deberá enviar un correo a concursodemuseos@micultura.gob.pa para notificar que completó su inscripción.

La solicitud deberá incluir el formulario de inscripción con todos los campos llenos, así como una copia de la cédula de identidad personal del participante y la propuesta gráfica del logotipo del Museo Reina Torres de Araúz.

Además, se solicita que los logotipos incluyan una descripción de un máximo de 250 palabras que justifique el diseño y su significado. También se especifica que la propuesta debe ser inédita y se prohíbe el uso de inteligencia artificial o de cualquier programa similar para su elaboración.

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El ganador será escogido por un jurado integrado por tres profesionales de las artes plásticas, la arquitectura y la arqueología, quienes evaluarán las propuestas entre el 17 y el 21 de agosto. El resultado se dará a conocer el 23 de septiembre y el ganador recibirá un premio de 10 mil dólares.

El museo está ubicado en Calidonia, provincia de Panamá, en el edificio que fungió como la estación del Ferrocarril Transístmico, construido entre 1911 y 1913. Aunque en sus instalaciones se resguardaban cerca de mil piezas que forman parte de la historia panameña, actualmente permanece cerrado debido a las obras de rehabilitación, un proceso que inició en 2013 y que ya supera una década.